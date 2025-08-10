Pezzella sufrió rotura de ligamento y será baja en River

Germán Pezzella, defensor central de River Plate, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y estará al menos siete meses sin jugar. La lesión se produjo este sábado durante el empate 0-0 frente a Independiente por la cuarta fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional, disputado en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

El bahiense se retiró a los 43 minutos de juego, visiblemente dolorido y entre lágrimas, luego de disputar una pelota con Walter Mazzantti en el área riverplatense. Tras una mala pisada, cayó al piso y solicitó asistencia médica inmediata.

Los estudios realizados este domingo confirmaron el diagnóstico, lo que lo deja fuera de lo que resta de la temporada. Su baja representa un golpe importante para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que deberá rearmar la defensa con alternativas como Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Sebastián Boselli.