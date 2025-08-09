Once muertos y 46 heridos en choque de autobús en Brasil

SOFIA ZANOTTIPoliciales Ayer
La FPA detuvo a cuatro personas —entre ellas madre, hijo y nuera— tras allanar cinco viviendas usadas como puntos de venta y guardado de drogas en Canals y la región.
SOFIA ZANOTTISociedadAyer
Un hombre fue encontrado sin vida, atado y quemado, en el barrio Las Heras. La Justicia investiga un presunto homicidio.
Novedades del SurVilla CañásAyer
La secretaria de Servicios Públicos, Tamara Andriani, detalló el alcance del plan de colocación de piedra y mejoras en arterias clave de la ciudad, en diálogo con Oscar Canavese para Novedades del Sur y Sonic TV.
SOFIA ZANOTTIEconomíaAyer
En cadena nacional, el presidente prohibió financiar el gasto primario con emisión monetaria y adelantó un proyecto de ley para penalizar presupuestos con déficit.
SOFIA ZANOTTIPolítica Hoy
En cadena nacional, el Presidente defendió su plan económico, justificó vetos a leyes sociales y anunció iniciativas para “amurallar” el déficit cero.