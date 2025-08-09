Once muertos y 46 heridos en choque de autobús en Brasil

Al menos once personas murieron y otras 46 resultaron heridas tras el choque entre un camión y un autobús de pasajeros en una carretera del estado de Mato Grosso, en el centro-oeste de Brasil, informó el Departamento de Bomberos.

El siniestro ocurrió en la noche del viernes, a la altura del municipio de Lucas do Rio Verde, ubicado a unos 360 kilómetros de Cuiabá, la capital estatal. El autobús, perteneciente a la empresa Rio Novo, se dirigía desde Cuiabá hacia Sinop, una importante ciudad vinculada al sector agroindustrial.

De acuerdo con la Agencia Brasil, entre los heridos hay ocho con lesiones leves, 26 en estado moderado y doce en estado grave, incluido el conductor del camión. Las causas del accidente están bajo investigación de la Policía Civil de Mato Grosso.

La colisión tuvo lugar en la carretera BR-163, una de las principales vías del país, que registra un historial de accidentes graves, según medios locales.