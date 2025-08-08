Fiscal pidió 20 años de prisión para el exmarido de Julieta Prandi y su detención inmediata

En el marco de los alegatos finales del juicio contra Claudio Contardi, exmarido de la actriz y conductora Julieta Prandi, el fiscal Cristian Fabio solicitó este viernes una condena de 20 años de prisión y la detención inmediata del acusado. La petición se presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, integrado por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar.



Se trata de la pena máxima prevista para el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar grave daño en la salud mental de la víctima, con hechos reiterados”, que, según la acusación, habrían ocurrido entre julio de 2015 y marzo de 2018, en domicilios de Escobar y Martínez. La denuncia fue presentada en 2021 ante la UFI N° 4 de Escobar.

En la audiencia previa, el tribunal rechazó un pedido de prisión preventiva presentado por el equipo legal de Prandi, liderado por Fernando Burlando, aunque sí impuso una prohibición de acercamiento contra la denunciante. Durante el debate, testigos de la querella describieron un contexto de aislamiento, deterioro emocional y vulnerabilidad de la actriz, mientras que un testigo propuesto por la defensa, jefe de seguridad del barrio privado donde convivía la pareja, dijo no haber observado irregularidades.

Tras la exposición de la defensa, el tribunal podría dar a conocer su veredicto este viernes, luego de tres jornadas de audiencias.