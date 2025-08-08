Fuerte rechazo de Santa Fe a la demanda del hijo de Esteban Alvarado por una quinta incautada

Avanza en San Lorenzo la nueva planta cloacal que beneficiará a más de mil vecinos
Con una inversión provincial de casi $400 millones, la obra supera el 50% de avance y dará solución histórica a los barrios Bouchard, 2 de Abril y Rivadavia.
El Gobierno provincial ratificó que irá “hasta las últimas consecuencias” para impedir la restitución de un inmueble de Piñero decomisado al clan Alvarado, tras un fallo confirmado por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.Santa FeHace instantesSOFIA ZANOTTI
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, junto al secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, anunciaron este viernes que la Provincia rechazará judicialmente una demanda presentada por Santino Alvarado, hijo del narcotraficante condenado Esteban Alvarado, quien solicitó la restitución de una quinta de cuatro hectáreas ubicada en el paraje “Los Muchachos” de Piñero.
El inmueble fue decomisado tras una sentencia que determinó que había sido utilizado como instrumento para cometer delitos, incluyendo un homicidio. La decisión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y respaldada, de manera unánime, por una quincena de magistrados en distintas instancias judiciales.
Cococcioni destacó que la política de decomiso “es parte fundamental de la estrategia criminal del Gobierno” y subrayó que no se permitirá que organizaciones criminales o sus allegados continúen disfrutando de bienes obtenidos de manera ilícita. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, afirmó, y recordó que ya está en marcha el Comité de bloqueo económico al crimen organizado.
Por su parte, Escauriza recordó que, al inicio de la actual gestión, se ejecutó la toma de posesión de seis inmuebles del clan Alvarado, algunos ya subastados y otros destinados a instituciones. “Cada vez que avanzamos sobre el patrimonio de las organizaciones criminales, aumenta la resistencia. Eso demuestra que vamos por el camino correcto”, concluyó.
