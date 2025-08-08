Boca se juega todo ante Racing en un duelo clave para el futuro de Russo

Boca Juniors recibirá este sábado a Racing Club, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en un partido que podría marcar un antes y un después para el ciclo de Miguel Ángel Russo al frente del equipo.

El encuentro se disputará en el estadio Alberto J. Armando, “La Bombonera”, a partir de las 16:30, con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de ESPN Premium.

El Xeneize atraviesa una crisis futbolística histórica: acumula 11 partidos sin triunfos, su peor racha desde la fundación del club. En el actual certamen ocupa el 13° puesto de la Zona A, con apenas dos puntos. Russo, cuestionado por los resultados y el rendimiento, buscará una victoria que lo mantenga en el cargo. Entre las dudas para el once inicial figuran la presencia de Ayrton Costa o Marco Pellegrino en defensa, y la elección entre Malcom Braida o Alan Velasco en el mediocampo.

Racing, dirigido por Gustavo Costas, llega tras golear 3-0 a Deportivo Riestra y lograr el pase a cuartos de final de la Copa Argentina después de una década. En el Clausura suma tres puntos, producto de dos derrotas y un triunfo. El técnico planea un equipo alternativo, ya que el martes visitará a Peñarol por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Probables formaciones:

Boca: Marchesín; Barinaga, Battaglia, Pellegrino o Costa, Blanco; Alarcón, Paredes, Delgado, Braida o Velasco; Merentiel y Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Racing: Cambeses; Di Césare, Sosa, García Basso o Pardo; Mura, Barrios, Sánchez, Rodríguez; Conechny, Martínez y Vergara. DT: Gustavo Costas.