Boca se juega todo ante Racing en un duelo clave para el futuro de Russo

No está Scaloni: se conocieron los nominados a mejor director técnico del mundo
El técnico campeón del mundo en 2022 quedó fuera de la lista oficial para el Trofeo Johan Cruyff, que destaca al mejor DT del año.
El Xeneize, con 11 partidos sin ganar, recibe a Racing en La Bombonera en un encuentro que podría definir la continuidad de Miguel Ángel Russo como DT.
Boca Juniors recibirá este sábado a Racing Club, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en un partido que podría marcar un antes y un después para el ciclo de Miguel Ángel Russo al frente del equipo.
El encuentro se disputará en el estadio Alberto J. Armando, “La Bombonera”, a partir de las 16:30, con arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de ESPN Premium.
El Xeneize atraviesa una crisis futbolística histórica: acumula 11 partidos sin triunfos, su peor racha desde la fundación del club. En el actual certamen ocupa el 13° puesto de la Zona A, con apenas dos puntos. Russo, cuestionado por los resultados y el rendimiento, buscará una victoria que lo mantenga en el cargo. Entre las dudas para el once inicial figuran la presencia de Ayrton Costa o Marco Pellegrino en defensa, y la elección entre Malcom Braida o Alan Velasco en el mediocampo.
Racing, dirigido por Gustavo Costas, llega tras golear 3-0 a Deportivo Riestra y lograr el pase a cuartos de final de la Copa Argentina después de una década. En el Clausura suma tres puntos, producto de dos derrotas y un triunfo. El técnico planea un equipo alternativo, ya que el martes visitará a Peñarol por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Probables formaciones:
Boca: Marchesín; Barinaga, Battaglia, Pellegrino o Costa, Blanco; Alarcón, Paredes, Delgado, Braida o Velasco; Merentiel y Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.
Racing: Cambeses; Di Césare, Sosa, García Basso o Pardo; Mura, Barrios, Sánchez, Rodríguez; Conechny, Martínez y Vergara. DT: Gustavo Costas.
