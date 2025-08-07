No está Scaloni: se conocieron los nominados a mejor director técnico del mundo

Dibu Martínez, otra vez nominado al mejor arquero del mundo
El argentino va por su tercer Trofeo Yashin, tras haberlo ganado en 2023 y 2024.
El técnico campeón del mundo en 2022 quedó fuera de la lista oficial para el Trofeo Johan Cruyff, que destaca al mejor DT del año.DeportesHace 2 horasSOFIA ZANOTTI
Este jueves se revelaron los nominados al Trofeo Johan Cruyff, galardón que distingue al mejor director técnico del mundo, y sorprendió la ausencia de Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina. El actual campeón de América y del mundo ya había ganado el premio en 2022 tras la consagración en Qatar, pero esta vez no fue incluido entre los finalistas.
Los elegidos en esta edición son los italianos Antonio Conte (Napoli) y Enzo Maresca (Chelsea), el alemán Hansi Flick (Barcelona), el español Luis Enrique (PSG) y el neerlandés Arne Slot (Liverpool). Todos ellos protagonizaron destacadas campañas con títulos de liga, Champions o consagraciones internacionales.
Si bien la exclusión de Scaloni puede deberse a la ausencia de torneos oficiales para Argentina en la última temporada, su palmarés reciente continúa siendo de los más impactantes: campeón de Copa América 2021 y 2024, Finalissima y Mundial 2022.
El favorito para quedarse con el premio es Luis Enrique, quien llevó al PSG a ganar la Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa y Champions League. Sin embargo, el resto de los entrenadores también acumulan méritos: Flick con títulos en Barcelona, Slot arrasando en la Premier con Liverpool, Conte en la Serie A con Napoli, y Maresca conduciendo al Chelsea hacia su primera consagración en el Mundial de Clubes.
El argentino va por su tercer Trofeo Yashin, tras haberlo ganado en 2023 y 2024.
El arquero de Independiente y su pareja se expresaron en redes contra la decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad. “No es una cuestión política, es humanidad”, afirmaron.
El piloto argentino fue hospitalizado tras salirse de pista en Hungaroring, pero se encuentra en buen estado de salud.
El equipo dirigido por Javier Mascherano se enfrenta este miércoles a Pumas de México sin su máxima figura, lesionada, en un duelo clave por la clasificación.
Boca recibió buenas noticias: Ayrton Costa y Carlos Palacios se recuperaron para jugar el clásico. Además, el club desmintió a Racing por el día del partido.
El histórico líder de la barra de Boca protagonizará una serie que retratará su vida al frente de la hinchada más temida del país.
El término argentino fue incluido oficialmente en el diccionario de la Real Academia Española, reflejando su uso extendido en el habla rioplatense.
Con más de una década de trabajo sostenido, el club Studebaker de Villa Cañás consolida su proyecto deportivo-educativo con escuelitas de fútbol no competitivo. Este sábado se realizará un nuevo encuentro con más de 400 chicos y actividades especiales por el Mes de la Niñez.
La Municipalidad inició la extracción de álamos peligrosos en la ruta interna de acceso. La ingeniera Florencia Fraticelli explicó los motivos detrás de esta medida clave para la seguridad vial.
Un hombre de 74 años fue arrestado tras confesar que llamó al 911 para amenazar el show de Lali Espósito con insultos racistas y políticos.
Una persona fallecida y más de 16.000 hectáreas consumidas por el fuego en Aude, cerca de Andorra. El gobierno francés calificó el hecho como un desastre sin precedentes.