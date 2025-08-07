No está Scaloni: se conocieron los nominados a mejor director técnico del mundo

Este jueves se revelaron los nominados al Trofeo Johan Cruyff, galardón que distingue al mejor director técnico del mundo, y sorprendió la ausencia de Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina. El actual campeón de América y del mundo ya había ganado el premio en 2022 tras la consagración en Qatar, pero esta vez no fue incluido entre los finalistas.

Los elegidos en esta edición son los italianos Antonio Conte (Napoli) y Enzo Maresca (Chelsea), el alemán Hansi Flick (Barcelona), el español Luis Enrique (PSG) y el neerlandés Arne Slot (Liverpool). Todos ellos protagonizaron destacadas campañas con títulos de liga, Champions o consagraciones internacionales.

Si bien la exclusión de Scaloni puede deberse a la ausencia de torneos oficiales para Argentina en la última temporada, su palmarés reciente continúa siendo de los más impactantes: campeón de Copa América 2021 y 2024, Finalissima y Mundial 2022.

El favorito para quedarse con el premio es Luis Enrique, quien llevó al PSG a ganar la Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa y Champions League. Sin embargo, el resto de los entrenadores también acumulan méritos: Flick con títulos en Barcelona, Slot arrasando en la Premier con Liverpool, Conte en la Serie A con Napoli, y Maresca conduciendo al Chelsea hacia su primera consagración en el Mundial de Clubes.