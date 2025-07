Provincia impulsa testeos y vacunación gratuita por el Día Mundial contra las Hepatitis

En el marco del Día Mundial contra las Hepatitis, que se conmemora cada 28 de julio, el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe lanzó una serie de actividades preventivas, diagnósticas y educativas en la ciudad de Rosario. Las jornadas, que se extienden hasta el miércoles 30 de julio, se desarrollan en conjunto con universidades, instituciones sanitarias y sociedades científicas.

La primera acción se lleva a cabo este lunes de 9 a 13 horas en el ingreso al Hospital del Centenario. Allí, el servicio de Gastroenterología y Hepatología, junto a las Facultades de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas y de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, y la Sociedad Argentina de Hepatología, ofrecerán testeos gratuitos para hepatitis C y vacunación contra hepatitis B.

La segunda jornada está prevista para el miércoles 30 de julio, de 10 a 14 horas, en el Mercado del Patio (Santa Fe y Cafferata), donde se realizarán además controles de presión arterial y test rápidos de infecciones de transmisión sexual. Esta actividad se organiza junto a la Municipalidad de Rosario, Hepatitis Rosario, la UNR y la organización AHF Argentina.

Bajo el lema de la OMS “Hepatitis de la A a la E: lo que necesitas saber”, las iniciativas buscan fomentar el conocimiento sobre los distintos tipos de hepatitis virales, sus formas de transmisión, medidas de prevención y la importancia del testeo y la vacunación.

Las hepatitis virales, especialmente las variantes A, B y C, pueden causar enfermedades hepáticas crónicas si no se detectan a tiempo. La hepatitis A se transmite por agua o alimentos contaminados y es prevenible con vacunas. La hepatitis B se contagia por vía sexual, sanguínea o de madre a hijo, y también tiene vacuna. En tanto, la hepatitis C se transmite por sangre y, si bien no cuenta con vacuna, puede diagnosticarse con un test rápido y tratarse eficazmente.

El Ministerio de Salud recuerda que las vacunas contra hepatitis A y B están incluidas en el Calendario Nacional y se aplican de forma gratuita en los centros de salud pública. Además, se insiste en el valor del testeo para la detección temprana de hepatitis B y C y el acceso oportuno al tratamiento médico.