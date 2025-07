Keylor Navas, en rebeldía: se niega a jugar en Newell’s y busca forzar su salida a México

Rosario, 20 de julio de 2025. En medio de un clima tenso, el arquero costarricense Keylor Navas decidió no jugar por segunda vez consecutiva con Newell’s Old Boys y quedó en el centro de la polémica. La decisión, que busca forzar su salida al club mexicano Pumas UNAM, profundizó el conflicto con la dirigencia leprosa y dejó en evidencia una relación que parece no tener retorno.

El experimentado guardameta de 38 años, campeón de tres Champions League con el Real Madrid, ya se había ausentado en la primera fecha del Torneo Clausura ante Independiente Rivadavia. En esa ocasión, argumentó problemas estomacales y pidió disculpas. Sin embargo, su negativa a disputar el partido de este domingo frente a Banfield, pese a haber realizado la entrada en calor, encendió las alarmas en la institución rosarina.

Según trascendió, el presidente de Newell’s, Ignacio Astore, intentó hasta último momento convencerlo de que ataje, pero no logró hacerlo cambiar de postura. La situación obligó al cuerpo técnico, encabezado por Cristian Fabbiani, a convocar de urgencia al tercer arquero, Faustino Piotti.

El conflicto se da en paralelo con el interés concreto de Pumas de México, que ya ofreció un millón de dólares por el traspaso de Navas. La propuesta fue rechazada por la dirigencia, que pretende una suma superior para dejarlo ir en este mercado de pases. Fuentes cercanas aseguran que el futbolista estaría decidido a emigrar para estar más cerca de su familia.

Con este nuevo acto de rebeldía, todo indica que el ciclo de Navas en Newell’s estaría llegando a su fin en medio de un escándalo que sacude al club del Parque Independencia.