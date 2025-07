El mal funcionamiento del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) volvió a ser eje de reclamos por parte de trabajadores estatales de la región sur de Santa Fe. La denuncia fue encabezada por la Asociación de Trabajadores Municipales (ATM) con sede en Venado Tuerto, que insiste en que la prestación que reciben por parte de la obra social es "insuficiente" y “costosa”.

Juan Arigoni, secretario general de ATM, expresó su malestar durante una entrevista con el medio local VerTV, donde cuestionó el accionar del organismo: “Iapos es una obra social que no funcionó nunca. Es una caja recaudatoria para la política, no hay otra cosa, porque no brinda respuestas”.

El sindicato remarcó que, además de las persistentes fallas en la cobertura médica, los afiliados se enfrentan a un significativo aumento en los aportes, sin que esto implique mejoras en la atención o acceso a estudios, turnos médicos o medicamentos.

Este nuevo llamado de atención se suma a los reiterados pedidos que vienen realizando distintos sectores de trabajadores estatales, quienes sostienen que el sistema de salud provincial necesita una revisión urgente para garantizar prestaciones dignas y equitativas.