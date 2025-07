El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ratificó que su gestión no aceptará ninguna propuesta de pago que no compense adecuadamente la millonaria deuda que mantiene el Gobierno nacional con la provincia por fondos previsionales. En declaraciones públicas, el mandatario señaló: “No vamos a resignar ni un centavo. Tenemos buena relación, pero no cedemos los recursos que le corresponden a Santa Fe”.

La Provincia reclama el pago de una deuda acumulada por la interrupción de las transferencias de fondos para cubrir el déficit previsional de la Caja santafesina. El monto adeudado supera los 800 mil millones de pesos, según el cálculo actualizado del gobierno provincial, mientras que Nación propuso inicialmente una suma mensual de 2.000 millones durante seis meses. La cifra fue luego elevada a 5.000 millones, similar al convenio firmado con Córdoba, pero Santa Fe también la rechazó por considerarla insuficiente.

Pullaro remarcó que la Caja de Jubilaciones de la provincia se encuentra en una situación ordenada gracias a la reforma realizada en 2024, lo que refuerza el reclamo de compensación por parte del Estado nacional. Mientras tanto, continúa el litigio ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde este martes se llevó a cabo una nueva audiencia de conciliación.

El secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, quien participó de la instancia judicial junto al fiscal de Estado Domingo Rondina, precisó que Santa Fe interpuso dos demandas: una acción de fondo para el cobro total de la deuda y una medida cautelar para que se restablezcan las transferencias suspendidas desde la asunción del presidente Javier Milei.

“Firmamos un acta dejando constancia de que no hubo acuerdo. La oferta no responde a los derechos legítimos de la provincia, cuya acreencia asciende a casi 2 billones de pesos”, afirmó Boasso, y adelantó que Santa Fe continuará con las acciones judiciales correspondientes.