River blindó a Alex Woiski con una cláusula récord de 100 millones de dólares

River Plate sorprendió al blindar a una de sus nuevas promesas con una cifra impactante. Se trata de Alex Woiski, un joven mediapunta de 19 años que firmó contrato con el club hasta diciembre de 2027 y cuya cláusula de rescisión alcanza los 100 millones de dólares, una cifra inédita para un futbolista con escasa exposición pública hasta el momento.

El vínculo se rubricó este viernes en el Monumental, y desde el club destacaron que la decisión responde a una política institucional de proteger a sus talentos juveniles ante el creciente interés de clubes del exterior. En los últimos años, River ha implementado cláusulas millonarias para resguardar a jóvenes como Claudio Echeverri, Lucas Beltrán y Pablo Solari, entre otros.

La incorporación de Woiski forma parte de una estrategia de renovación y apuesta a futuro. Si bien no se trata de una figura reconocida por el gran público, en el club confían plenamente en sus condiciones técnicas, su capacidad de evolución y su mentalidad. La cláusula de 100 millones de dólares busca no solo protegerlo de una posible fuga anticipada, sino también enviar un mensaje claro al mercado: River no negociará a sus juveniles por cifras menores.

En cuanto a su presente deportivo, Woiski comenzó a entrenarse con el plantel profesional bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, aunque se prevé que sume rodaje competitivo en la Reserva dirigida por Marcelo Escudero. En esta etapa, el club planea que el jugador transite un proceso de adaptación paulatino, combinando entrenamientos con la Primera y minutos en el equipo de proyección.

Aunque no fue incluido en la lista de convocados para el próximo partido frente a Platense, su integración al grupo profesional ya es un paso importante en su crecimiento. El jugador se mostró reservado, sin demasiada exposición, y enfocado en aprovechar cada oportunidad que se le presente.

En Núñez confían en que Alex Woiski tiene potencial para convertirse en una de las grandes figuras del club en el mediano plazo. Mientras tanto, ya cuenta con 100 millones de razones para soñar en grande.