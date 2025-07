Paredes volvió a Boca y reveló una charla clave con Scaloni: “Le importaba poco dónde juegue”

En su presentación oficial como nuevo refuerzo de Boca Juniors, Leandro Paredes reveló una conversación trascendental con el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, que lo ayudó a tomar la decisión de regresar al fútbol argentino. “Me dijo que a él le importaba poco dónde juegue. Lo importante es que juegue, que esté bien físicamente y siga rindiendo como lo venía haciendo”, explicó el volante de 31 años ante los medios.

El ex PSG se mostró emocionado en su vuelta al club que lo vio nacer futbolísticamente. “Desde el momento en que me fui, soñé con este regreso. Volver a esta cancha, a este club, es una felicidad enorme. Espero poder devolverles un poco de todo el cariño que me dan”, expresó ante un estadio repleto que lo ovacionó.

Con 73 partidos en la Selección, 5 goles, 7 asistencias y títulos bajo el ciclo Scaloni —entre ellos, las Copas América 2021 y 2024, y el Mundial Qatar 2022—, Paredes sabe que su rendimiento es clave para seguir en la órbita de la Albiceleste de cara al Mundial 2026.

Aunque Boca debuta el 13 de julio ante Argentinos Juniors, el mediocampista no estaría en condiciones de jugar y su estreno podría darse el 18 de julio frente a Unión de Santa Fe en La Bombonera.

Scaloni, por su parte, mantiene una política clara con los futbolistas que retornan al país: mientras tengan continuidad y buen nivel, no se ven relegados. Así lo prueban otros casos como Montiel, Pezzella, Acuña y Martínez Quarta, que siguen siendo tenidos en cuenta pese a jugar en ligas menos competitivas.