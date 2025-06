¿La última carrera de Colapinto? La verdad sobre su continuidad en Alpine tras el GP de Austria

El piloto Franco Colapinto llega al Gran Premio de Austria con un interrogante que viene generando ruido desde hace semanas: ¿será esta su última carrera con Alpine en la temporada 2025 de Fórmula 1? Según el anuncio oficial cuando reemplazó a Jack Doohan, el piloto argentino iba a disputar cinco Grandes Premios como parte de un “período evaluativo” y Austria es, justamente, el quinto.

Desde la escudería ya dejaron entrever que la continuidad del argentino no está atada a ese plan original. De hecho, Flavio Briatore —director de Alpine y principal impulsor de la llegada de Colapinto— fue tajante: “Franco hará las carreras que tiene que hacer. He leído que tendría solo cinco disponibles, pero no, no hay límite. Tiene que ir fuerte, no chocar y hacer puntos. Si lo hace bien, conducirá siempre”.

Aunque todavía no logró sumar unidades, el pilarense mostró una evolución sostenida y una conducción más firme en pista, incluso con problemas en el auto. El equipo francés había aclarado que el objetivo de estas carreras era evaluar pilotos de cara a 2026, cuando Alpine planea relanzarse con un motor Mercedes y un paquete técnico renovado.

Lo cierto es que Colapinto ya tiene asegurada su participación en Silverstone, la próxima fecha del calendario, y todo indica que continuará carrera a carrera sin necesidad de firmar una nueva etapa de prueba. Internamente, tanto piloto como equipo piensan en completar la temporada completa.

En Canadá, Franco dio un paso importante: aunque no entró en los puntos, fue elegido entre los diez pilotos más destacados del fin de semana según el ranking oficial de la F1. Ahora, de vuelta en Europa y con el Red Bull Ring como escenario, su anhelo es claro: meter por fin sus primeros puntos en la categoría reina y terminar de consolidarse dentro de Alpine.

Más allá del rendimiento deportivo, Colapinto también representa una carta fuerte para Alpine en términos de proyección comercial. Su figura crece en América Latina y su nombre empieza a sonar cada vez con más fuerza en el paddock.

Por eso, aunque el GP de Austria fue presentado como su “última carrera”, la realidad marca otra cosa: el argentino sigue, con el respaldo del equipo y la ilusión intacta.