Agenda del Mundial de Clubes 2025: partidos del martes 24 de junio

Con River y Boca como representantes argentinos, se juega el esperado Mundial de Clubes 2025, el novedoso torneo que se disputa en Estados Unidos con 32 equipos; que arrancó este sábado 14 de junio y sigue este martes con cuatro partidos.

Qué partidos se juegan hoy martes 24 de junio

El día 11 del certamen tiene cuatro partidos, correspondientes a la tercera fecha.

Benfica vs. Bayern Munich | Fecha: 24 junio | Hora: 16:00 (ARG)| Sede: Bank of America Stadium, Charlotte

Auckland City vs. Boca | Fecha: 24 junio | Hora: 16:00 (ARG)| Sede: Geodis Park, Nashville | TV: Telefe, D-Sports y Disney +

Los Ángeles FC vs. Flamengo | Fecha: 24 junio | Hora: 22:00 (ARG)| Sede: Camping World Stadium, Orlando

Esperance vs. Chelsea | Fecha: 24 junio | Hora: 22:00 (ARG)| Sede: Lincoln Financial Field, Filadelfia



Grupos del Mundial de Clubes 2025