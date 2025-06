Agenda del Mundial de Clubes 2025: partidos del lunes 23 de junio

Con River y Boca como representantes argentinos, se juega el esperado Mundial de Clubes 2025, el novedoso torneo que se disputa en Estados Unidos con 32 equipos, y que arrancó este sábado 14 de junio y sigue este lunes con cuatro partidos.

Qué partidos se juegan hoy lunes 23 de junio

El décimo día del certamen tiene cuatro partidos, correspondientes a la tercera fecha.

Atlético Madrid vs. Botafogo | Fecha: 23 junio | Hora: 16:00 (ARG)| Sede: Rose Bowl Stadium, Los Ángeles

Seattle Sounders vs. PSG | Fecha: 23 junio | Hora: 16:00 (ARG)| Sede: Lumen Field, Seattle

Inter Miami vs. Palmeiras | Fecha: 23 junio | Hora: 22:00 (ARG)| Sede: Hard Rock Stadium, MiamiPorto vs. Al Ahly | Fecha: 23 junio | Hora: 22:00 (ARG)| Sede: MetLife Stadium, Nueva Jersey

Grupos del Mundial de Clubes 2025