La jueza Julieta Makintach sufrió un accidente en medio de una nota por el caso Maradona

Por otro lado, la jueza este martes brindó una entrevista con el programa A la tarde y protagonizó un tenso momento en plena nota, lo que desató su enojo.



Makintach fue abordada por el cronista mientras se encontraba en su auto y todo salió mal. Es que al notar la presencia de la cámara, la jueza hizo señas para indicar que no quería hablar. Sin embargo, ante la insistencia del periodista, abrió la puerta del vehículo y pidió: “Apagame la cámara, te lo pido por favor”.En ese momento, ocurrió una situación inesperada: el auto, que aparentemente no tenía puesto el freno de mano, comenzó a desplazarse solo. La puerta se golpeó con un poste de luz. En medio de este episodio, el camarógrafo intervino para poder frenar el vehículo y que no pase a mayores.

Lejos de agradecer, Makintach se mostró molesta por la situación. “Los daños los van a pagar ustedes”, exclamó muy enojada por todo lo que tuvo que vivir en cuestión de minutos.

Juicio Maradona: Fernando Burlando contó cómo detectaron el documental de la jueza Makintach

Fernando Burlando habló sobre importancia de haber logrado declarar la nulidad del juicio por la muerte de Diego Maradona y contó cómo se enteraron de que estaban haciendo un documental de Julieta Makintach.

El abogado que representa a Dalma y a Gianinna Maradona estuvo en el programa de Mirtha Legrand, en ese contexto, Hugo Alconada Mon le consultó: “¿Cómo se explica? Porque o iba a saltar ahora el escándalo o iba a saltar cuando saliera a la luz el documental, pero tarde o temprano volaba a pedazos”.

“Si esto no se detectaba, seguramente podía abrazar la impunidad a futuro, porque después de una sentencia, ver un documental de estas características, ningún tribunal superior, llámese el Tribunal de Casación, la Suprema Corte o la Corte Suprema, hubiese permitido un fallo, o sea, habilitar un fallo de estas características. Más que perder tiempo, hubiese habido impunidad», explicó.

Y manifestó: «Le costó mucho entenderlo a las chicas, ni te digo a Claudia, pero con el tiempo y con lo que vieron, porque al principio no avalaban la idea de denunciar la situación, lo denunciamos y los fiscales avanzaron como locomotora. La prueba fue demoledora».

Al ser consultado por la conductora si notaron enseguida que el juicio no era veraz, Fernando Burlando manifestó: «Nosotros notamos una actitud demasiado participativa de la dra. Makintach, que a mi como parte me preocupa que se respeten los derechos de todos los actores porque el día de mañana son cuestiones que se pueden plantear».