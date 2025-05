¡Bombazo en el fútbol argentino! Di María vuelve a Rosario Central

¡Ángel Di María vuelve a Rosario Central! El club rosarino informó, a través de un emotivo video en redes sociales, la vuelta de Fideo, quien se sumará luego de su participación en el Mundial de Clubes con Benfica.

Fideo, campeón del mundo y leyenda de la Selección Argentina, confirmó que se marchará del club portugués en condición de libre luego de participar de la Copa del Mundo de equipos en Estados Unidos (donde el equipo compartirá grupo con Boca).

Al igual que en 2024, el Canalla se movió rápido para intentar convencerlo de que vuelva a Rosario, a sus 37 años. Gonzalo Belloso, presidente de la institución y quien fue su compañero hace casi dos décadas, encabezó las negociaciones con el fútbolista, quien recientemente pasó unos días en la ciudad santafesina junto a su familia (nació un sobrino).

La idea del mandatario de Rosario Central es avanzar en las negociaciones en estas semanas. Incluso, durante el Mundial de Clubes. Según le informaron a TyC Sports, a diferencia del año pasado, cuando influyeron las gravísimas amenazas que sufrió su familia, en esta oportunidad las partes son más optimistas en que puede concretarse su regreso al Canalla después de 18 años.

El emotivo posteo de Jorgelina Cardoso para Di María, ¿con un guiño a Rosario Central?

Tras la derrota del Benfica por 3-1 en la final de la Copa de Portugal ante el Sporting de Lisboa, Ángel Di María quebró en llanto en lo que fue su último partido en suelo portugués con el club, ya que abandonará a las Águilas, después del Mundial de Clubes 2025. Por ello, su esposa Jorgelina Cardoso publicó un emotivo posteo en su Instagram en apoyo al Fideo con un detalle que podría interpretarse como un guiño a Rosario Central.

La última oración de la publicación contiene la frase "te amo con todas mis fuerzas" en mayúsculas, que se encuentra entre un corazón azul y otro amarillo, curiosamente, los colores del Canalla. Además, dejó entrever que su esposo no piensa retirarse. "Si de algo me convenzo cada día más es de tus ganas de ganar siempre, cada partido y cada final como si nunca hubieras ganado nada, eso te hace enorme, siempre querer más y no conformarte ni siquiera con ser campeón del mundo, bicampeón de América y tener 36 títulos. Levantá esa cabeza que se te cae la corona, rey, hay que seguir cumpliendo sueños, el libro todavía tiene páginas en blanco", expresó la esposa del jugador.