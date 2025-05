Unos 300 trabajadores de la feria La Salada protestaron este miércoles desde la mañana bloqueando parcialmente el Puente La Noria, a la altura del Camino Negro, generando un fuerte caos vehicular en el ingreso sur a la Ciudad de Buenos Aires.

El reclamo tiene como eje la clausura de los paseos Urkupiña y Punta Mogotes, epicentros del histórico predio ferial, cerrados tras la detención de Jorge Castillo, conocido como el “Rey de La Salada”, en el marco de una megacausa judicial por asociación ilícita, lavado de dinero y evasión.

Durante la protesta, los manifestantes exhibieron carteles y exigieron la reapertura del predio. Pasado el mediodía, liberaron un carril del puente, aunque la interrupción parcial se mantuvo durante toda la jornada con una numerosa presencia policial. La Policía Federal Argentina tomó el control del operativo tras el retiro de la Bonaerense, que se vio desbordada por la cantidad de manifestantes.

La causa judicial, liderada por la fiscal Cecilia Incardona y el juez Luis Armella, ya relevó a más de 160 personas, 89 sociedades comerciales y decenas de maniobras financieras irregulares. Castillo fue detenido la semana pasada junto a su hijo y otros operadores. Su lujosa vivienda en Luján también fue allanada.

Varios feriantes denunciaron que no pueden acceder a la mercadería retenida dentro del predio. Una trabajadora señaló que paga más de un millón de pesos por mes para mantener su puesto y advirtió que muchas familias dependen de esta actividad para subsistir. No se descartan nuevas protestas si no obtienen respuestas por parte del Estado.