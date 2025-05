River avanza con autoridad: así quedaron los cuartos de final del Torneo Apertura

El Torneo Apertura 2025 ingresó en su etapa decisiva tras los partidos de octavos de final jugados durante el pasado fin de semana. River Plate se adueñó del Estadio Monumental con un sólido 3-0 sobre Barracas Central, sellando el pase a cuartos de final con goles de Paulo Díaz, Ignacio Fernández y Marcos Acuña.

Los cruces confirmados para los cuartos de final, que se disputarán el fin de semana del 18 de mayo, son los siguientes:

San Lorenzo vs. Argentinos Juniors

San Lorenzo inició la serie de octavos con una victoria 2-1 ante Tigre en el Nuevo Gasómetro y ahora enfrentará al “Bicho” tras su 3-1 a Instituto de Córdoba.

Rosario Central vs. Huracán

El Canalla doblegó 2-0 a Estudiantes de La Plata en Arroyito; su rival será Huracán, que venció 3-2 a Deportivo Riestra.

Platense vs. River Plate

Platense dio la sorpresa con su 1-0 ante Racing en Avellaneda y aguarda al Millonario, que goleó 3-0 a Barracas Central.

Boca Juniors vs. Independiente

Boca se impuso en los penales (4-2) tras un 0-0 con Lanús en la Bombonera; Independiente, por su parte, ganó 1-0 a Independiente Rivadavia y disputará la edición de clásico ante el “Xeneize”.

La próxima fase se jugará a partido único en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase de grupos. En caso de igualdad tras 90 minutos, la serie se definirá desde los doce pasos. Las semifinales seguirán el mismo formato, mientras que la gran final tendrá lugar el domingo 1 de junio en estadio neutral, con suplementario y penales de ser necesario.