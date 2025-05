Sancti Spíritu lanza un programa de acceso a terrenos para familias sin vivienda

📋 Condiciones de inscripción

El trámite podrá realizarse en la sede comunal, de lunes a viernes de 8 a 12 h, con la presentación del DNI. El programa contempla una serie de requisitos que priorizan a residentes con arraigo local, sin propiedades ni acceso económico para adquirir un terreno.

Entre las condiciones más relevantes se destacan:

Ser mayor de edad y residir en Sancti Spíritu desde hace al menos 4 años.

No poseer inmuebles a nombre propio ni del grupo familiar.

Ingresos mensuales entre 1 y 9 salarios mínimos.

Declaración jurada de situación patrimonial.

Compromiso de construir una vivienda en el lote adjudicado.

No haber sido beneficiado por programas similares anteriormente.

No tener antecedentes penales ni estar judicialmente inhibido.

Asimismo, el programa excluye a quienes formen parte del gabinete comunal y a personas con causas abiertas por delitos o situaciones que atenten contra las buenas costumbres.



🧭 Compromiso con la equidad y el arraigo

La comuna busca fortalecer el arraigo de las familias en el pueblo mediante políticas de acceso a la tierra que privilegien la necesidad real por sobre otros intereses. “Mi Tierra, Mi Sueño” se enmarca en un modelo de gestión que promueve la equidad territorial, el acceso progresivo a la vivienda y el desarrollo local con sentido social.