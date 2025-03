Marcelo recordó sus duelos con Messi: “Le quería pegar y no podía”

El exfutbolista brasileño Marcelo Vieira, ícono del Real Madrid, revivió algunos de los momentos más intensos de su carrera durante una entrevista en el programa español La Resistencia. En una charla distendida con el conductor David Broncano, el lateral izquierdo recordó sus duelos con Lionel Messi en los Clásicos españoles y elogió al rosarino por su talento y velocidad.

"Sí, lo aprecio mucho, es un crackazo, es increíble", expresó Marcelo, antes de bromear sobre las veces que el argentino lo superó en la cancha. "Pensaba que me ibas a poner los videos en los que me regatea", dijo entre risas.

El brasileño confesó que marcar a Messi era una tarea prácticamente imposible: “No lo veía ni pasar, muy rápido. No hay ningún problema. Yo he nacido en un sitio donde lo de regatear era lo mejor, no ser regateado”, explicó. Además, reveló lo frustrante que podía ser intentar detenerlo: “El problema es que le quería pegar para hacerle falta pero no lo conseguía”.

Durante la entrevista, Broncano le preguntó si consideraba a Messi como el mejor de la historia, a lo que Marcelo respondió con diplomacia: “No hay uno mejor de la historia. ¿Y los que han jugado antes? ¿Maradona, Pelé, Di Stéfano, Cruyff?”. Sin embargo, no ocultó su admiración tanto por el argentino como por Cristiano Ronaldo, con quien compartió vestuario en el Real Madrid.

"Nosotros somos unos afortunados de haber jugado en la misma época de Cristiano y Messi. Hubo una época que era jodido porque uno metía dos, el otro tenía que meter tres. Hemos visto esto en directo y hemos disfrutado muchísimo", reflexionó.

Marcelo también recordó los tiempos en los que el Barcelona dominaba con Pep Guardiola como entrenador: “La época de Guardiola estaba complicada. Teníamos que intentar tener el balón, pero era muy difícil”. A pesar de la rivalidad, aseguró que mantiene buena relación con varios exjugadores del Barça, como Piqué, Xavi e Iniesta.

Finalmente, contó una anécdota sobre su primer cruce con Cristiano Ronaldo, cuando ambos jugaron un Brasil vs. Portugal. “Le pegué un golpe, él me pegó un codazo y yo le di una patada. Me agarró del cuello. Yo también lo intenté, pero era muy alto”, recordó entre risas.

Marcelo dejó el fútbol profesional hace algunos meses, pero su legado en el Real Madrid y su experiencia enfrentando a los mejores del mundo siguen siendo motivo de conversación.