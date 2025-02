Villa Cañás se prepara para vivir la 1ra. copa ciudad de hockey

Villa Cañás vivió ayer la presentación oficial de la 1ra. Copa Ciudad de Villa Cañás de Hockey 2025 , un torneo organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad local que dará inicio el próximo domingo 23 de febrero. Participarán los clubes Sportsman, Studebaker y Firmat Foot Ball, compitiendo en las categorías Primera, Sub 19, Sub 16 y Sub 14 .

El evento de lanzamiento contó con la presencia del intendente Norberto Gizzi y el director de Deportes, Leonardo Moyano , quienes estuvieron acompañados por jugadoras, directores técnicos y dirigentes de los clubes participantes. En representación de Sportsman asistieron Faustina Grieco , Abril Benso , Luciano Médici y Manuel Manzino , mientras que por parte de Studebaker estuvieron presentes Pilar Ysaguirre , Flavio Sánchez , Néstor Mian y Mauricio Villalba .

“Es un día muy especial porque presentamos por primera vez la Copa Ciudad de Hockey. Esto se venía gestando desde el año pasado y hoy es una realidad”, expresó el intendente Gizzi durante su discurso. Además, agradeció la participación de los clubes locales y destacó la incorporación de Firmat Foot Ball , que aceptó la invitación para sumarse a la competencia. Para finalizar, invita a todos los vecinos de la ciudad a asistir a los encuentros, resaltando especialmente el clásico local entre Sportsman y Studebaker , que abrirá la competencia el domingo.