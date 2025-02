El presidente Javier Milei se refirió por primera vez en público a la expulsión de Ramiro Marra de la Libertad Avanza. El legislador fue uno de los primeros aliados del actual jefe de Estado y su salida había generado cierto ruido en la Ciudad de Buenos Aires.

“Ramiro (Marra) sistemáticamente estuvo desconectado de lo que hacía el espacio de La Libertad Avanza en la Ciudad y cuando votó a favor de un presupuesto que implicaba aumento de impuestos, es en contra a la filosofía que nosotros postulamos. Lo ejecutaron. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos avalar una suba de impuestos de ninguna manera”, aseguró el mandatario en diálogo con el periodista Antonio Laje en A24.

Milei explicó que el Gobierno tiene “tres líneas de acción.

“Yo me ocupo de la línea de la gestión y de la batalla cultural. Yo no me meto con las provincias, por lo tanto tampoco me meto con la cuestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde está la cuestión de por qué se lo expulsó a Marra del espacio. La cuestión política la maneja mi hermana, junto a Guillermo Francos y Santiago Caputo”, desarrolló.



“Si dicen que mi hermana tiene una guillotina, bueno, sí tiene una guillotina si se hacen cosas en contra a los parámetros que nosotros defendemos”, especificó sobre el rol de la secretaria General de la Presidencia.

El desplazamiento del legislador se produjo en los últimos días de enero de este año. La decisión trascendió a través de un comunicado en redes sociales del partido. “LLA informa que el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible”, expresaba y citaba como motivos “no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, que contradice los ideales del Presidente Javier Milei”.

Marra, uno de los primeros referentes que tuvo el espacio libertario, se mostró sorprendido por la determinación y contestó a través de un video que seguirá “defendiendo las políticas de este Gobierno porque estoy a favor del modelo económico, de la política de seguridad, de las desregulaciones, del posicionamiento internacional que está teniendo la Argentina”

Por otra parte, Milei anticipó que el diputado nacional José Luis Espert se afiliará a La Libertad Avanza este lunes. “Ahora nos vamos a Casa Rosada y lo vamos a afliiar a La Libertad Avanza”, dijo, junto al legislador que lo había acompañado al reportaje.

“Al margen de la labor brillante que está haciendo como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, José Luis se suma y se va a sumar a la batalla electoral que viene para la provincia de Buenos Aires y sin lugar a dudas como uno de los máximos exponentes de la libertad que tenemos en Argentina. Yo estoy orgulloso que se meta en el barro de la provincia de Buenos Aires y a pelearle de cara a cara a un impresentable mentiroso, incompetente, inútil como (el gobernador Axel) Kicillof”, amplió el primer mandatario.

En marzo del año pasado el jefe de Estado había anunciado el pase de Espert a su espacio político, le había regalado una gorra con la inscripción “Las Fuerzas del Cielo” pero allí no se avanzó con su afiliación a la LLA. El 22 de mayo lo acompañó en la presentación de su último libro Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica, en el Luna Park.

En las filas partidarias libertarias dan como un hecho que en las legislativas de medio término que se realizarán este año, Espert, quien en los comicios de 2023 se presentó como candidato por la alianza Avanza Libertad, será la cabeza en la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires. En 2023 con su monobloque se había sumado a las fuerzas de Juntos por el Cambio en Diputados.

El acuerdo con el PRO

El Presidente aseguró que continúa trabajando para conformar un acuerdo electoral con el PRO que le permita “ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo”. Según estimó, un frente con el partido que preside Mauricio Macri le garantizaría un piso electoral del 55 por ciento.

Sin embargo, al analizar los motivos por los cuales se dilata el entendimiento, Milei disparó: “Hay algunos que prefiere priorizar sus negocios locales en vez de terminar con el populismo”.

“Yo no me voy a cansar de dar esta pelea por terminar con el populismo, pero requiere grandeza y pensar en Argentina y no en la caja”, sentenció.