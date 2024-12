Anses analiza denunciar a CFK por el plus que cobraba de jubilación por radicar su domicilio en Santa Cruz

La ANSES analiza denunciar a Cristina Kirchner por el plus de $6 millones en su jubilación por zona austral

La ANSES analiza denunciar a Cristina Kirchner por el plus de $6 millones en su jubilación por zona austral

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) junto con la Procuración del Tesoro (los abogados del Estado) evalúan alternativas para que Cristina Kirchner devuelva el plus de su jubilación de privilegio por zona “desfavorable”, lo que le otorgaba un extra de $5.960.860 por supuestamente vivir en Río Gallegos cuando ella residía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



TN pudo saber que el organismo que dirige Mariano de los Heros evalúa dos opciones para intentar recuperar el dinero: iniciar una acción de recupero o denunciar penalmente a Cristina Kirchner para que esa acusación se suma al expediente ya abierto en la Justicia.

Es que luego de que la ANSES informó sobre esta irregularidad en el cobro de la zona austral, pese a vivir en CABA, la Fundación Apolo denunció a Cristina Kirchner por fraude en perjuicio de la administración pública en una causa que tiene el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. El expediente intenta determinar si exitió una defraudación al erario público al haber cobrado esta “bonificación” millonaria. De esta manera, la eventual denuncia de la ANSES se sumaría a la causa ya abierta.

Semanas atrás, la ANSES le había enviado una nota formal a la Procuración del Tesoro para que opinara sobre cómo se podría llevar adelante el procedimiento de recupero de un dinero que el organismo de De El Heros considera que estuvo “mal pago”. La respuesta aún no llegó aunque se espera que esté lista a mediados de enero. “Imaginamos avanzar con la denuncia a principios de febrero, cuando abran los tribunales tras la feria”, sostuvo una fuente oficial.

A esta posible demanda, se le suma que en noviembre, a través de la resolución 1092/2024, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) oficializó la baja de la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner como así también la pensión correspondiente a su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner, lo que provocó que interpusiera un recurso apelativo de nulidad que el organismo aún debe responder. Esto se produjo luego de que la Cámara de Casación confirmó la condena contra la exvicepresidenta por el caso Vialidad a seis años de prisión.

En paralelo, la ANSES aún no descarta iniciar una acción de recupero del dinero en el fuero de la seguridad social, aunque aún no está claro a partir de qué momento exigirá la devolución de las sumas. Uno es reclamar la devolución del plus por zona desfavorable desde la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el caso Vialidad, lo que ocurrió el pasado 13 de noviembre, por lo que en ese eventual panorama solo se reclamarían los casi $6 millones que cobró en noviembre.

Pero también se explora que el reclamo por la devolución del dinero contemple todos aquellos pagos que se hayan realizado a partir del momento en que se cometió el delito por el que se dictó la sentencia, es decir, desde el instante en que Vialidad comenzó a asignar millonarios fondos para las obras que luego se le otorgaban al empresario Lázaro Báez. Eso ocurrió en 2009, ya que para la Justicia Cristina Kirchner llevó adelante la maniobra a través del decreto 54/2009.

Este medio pudo saber que las autoridades de la ANSES analizan ir por esta última opción, es decir, pedir que Cristina Kirchner devuelva este plus desde la primera jubilación de privilegio que percibió en 2016. La extitular del Senado recibía la jubilación de privilegio como expresidenta, pero además la pensión por viuda de Néstor Kirchner, lo que arrojaba un total de $35.255.297 en bruto. Pero además, casi $6 millones por el concepto de zona desfavorable.

Según cálculos de TN, solo en 2024 Cristina Kirchner cobró unos $65 millones por zona desfavorable. Es dinero que el Estado ahora podría reclamar que se le devuelva.

Mientras tanto continúa vigente la decisión de ANSES de dar de baja ambas jubilaciones de privilegio con el argumento de que existe una incompatibilidad, dado que “la finalidad de las asignaciones oportunamente otorgadas a favor de la titular, ya sean directas o derivadas, devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional”.

A través de un recurso administrativo, el abogado de Cristina Kirchner, Facundo Fernández Pastor, calificó la quita de las jubilaciones como un error material y pidió su restitución. Ahora la propia ANSES deberá emitir una respuesta al planteo y si la exvice queda disconforme -tal como se espera- podrá ir a la Justicia.

En la jubilación como expresidenta, Cristina Kirchner cobra un total de $2.663.887 como “bonificación zona austral” mientras que en la pensión por viudez esa cifra asciende a los $3.296.973.