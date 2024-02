Qué chances hay de que Sergio Agüero vuelva a jugar en Independiente

Sergio Agüero realizó el miércoles a la noche un stream en Twitch en el que mostró un audio de su cardiólogo que, sobre la posibilidad de jugar en Independiente, decía: "Yo te veo bien, creo que estás haciendo todo y no tuviste nada. Vamos a controlarte un poquito más... en resumen: es posible". A raíz de este bombazo, ¿Qué chances tiene el Kun de retirarse con la camiseta del Rojo?.

Lo cierto es que después de que Agüero viralizara el audio de su médico, todo el mundo Independiente comenzó a fantasear con la chance de que el Kun vuelva a vestir los colores del Rojo. Por el momento, no hay nada concreto pero existe la posibilidad de que el club organice un partido amistoso para que el ex delantero de Manchester City pueda cumplir su sueño de colgar los botines con la camiseta del equipo que lo vio nacer.

De todos modos, hay que tener en cuenta que el Kun no disputa un partido oficial desde octubre del 2021 por la arritmia que sufrió jugando para Barcelona, y solo sumó algunos minutos en la Kings League con Kunisports, equipo que él mismo fundó.

El mensaje que el Kun Agüero escuchó en directo e ilusionó al mundo Independiente

El ex goleador mostró un audio de su médico personal, quien no descartó un posible regreso al fútbol: “Como viene la mano hasta ahora no vas a tener problema para jugar un tiempo. Lo que sí tenés que estar bien preparado por si te chocas con los dos centrales o tenes que hacerle algún amague... prepárate que alguna esperanza hay”.

El Kun escuchó el mensaje con una sonrisa en la cara, mientras el audio seguía corriendo. “Yo te veo bien, creo que estás haciendo todo y no tuviste nada. Vamos a controlarte un poquito más... en resumen: es posible”, finaliza el mensaje. Ante esta afirmación, Agüero cerró: “Y... ¿Qué tal? Ojo eh”.

Tevez también habló de la chance de que Agüero juegue en Independiente

Este jueves al mediodía, el Apache dio una conferencia de prensa previa al clásico contra Racing, y en un momento le preguntaron por el audio viral del Kun. "¿Quién no quiere tener al Kun? Lo tuve como compañero... Ahora como entrenador... Bienvenido, si puede, aunque sea 10 ó 15 minutos... Le vamos a tener que pedir la 10 a Toloza para dársela al Kun. Pero sí, obvio que sí", comentó Carlitos entre risas.