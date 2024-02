Milei insiste en la dolarización y responde a Cristina: "Los nuevos tiempos requieren un poco de show"

El presidente Javier Milei no se ha quedado callado ante las críticas de la ex mandataria Cristina Kirchner, quien ha cuestionado su enfoque económico y lo ha etiquetado como un "showman". En declaraciones recientes al canal LN+, Milei afirmó que "los nuevos tiempos requieren un poco de show", mientras defendía su propuesta de dolarización y destacaba el índice de inflación de enero, que registró un 20,6%.

Milei hizo hincapié en la importancia de mantener firmes los pilares de su política económica, afirmando que "la motosierra y la licuadora, que son los pilares, no se negocian". Además, destacó que el proceso de saneamiento del Banco Central es fundamental y que una vez completado, el país estará en condiciones de abrir el mercado cambiario.

Respondiendo a las críticas de Cristina Kirchner, Milei subrayó que la economía no es una ciencia exacta, pero enfatizó que dejar de emitir dinero eventualmente reducirá la inflación, aunque esto pueda no ser del agrado de la ex presidenta. Calificó el modelo económico propuesto por Kirchner como incorrecto y señaló que se basa en una precariedad intelectual, especialmente en lo que respecta a su análisis de la inflación y la devaluación.

En cuanto al índice de inflación de enero, el presidente destacó la desaceleración del mismo, señalando que la tasa ha descendido del 50% mensual a alrededor del 15%, lo que indica una tendencia a la baja. Además, reiteró su intención de dolarizar la economía y destacó el trabajo en curso en el Banco Central para lograr este objetivo.

En resumen, Milei no solo reafirmó su postura respecto a la dolarización y la política económica que está implementando, sino que también respondió de manera contundente a las críticas de Cristina Kirchner, defendiendo su enfoque y destacando los logros alcanzados hasta el momento.