El vice de Boca Juan Román Riquelme habló sobre la suspensión de las elecciones en el club y volvió a insistir con que el candidato a vice de la oposición Mauricio Macri "quiere intervenir el club". Además, el mismo día que la causa por la que fueron postergadas pasó a la jueza subrogante Analía Romero, socia del club desde 2013, aseguró que si fue válido ese mecanismo, "ella ahora debería permitir la votación".

En una entrevista con el canal oficial de la institución, el ídolo azul y oro apuntó contra el ex mandamás del club: "Le tengo que pedir por favor a los hinchas que no nos podemos relajar ni un segundo porque la ilusión que tenemos es de votar rápido, caminar por el campo de juego, pero no hay que relajarnos porque Mauricio Macri nos quiere intervenir el club". La misma idea había sostenido ayer luego de la movilización de los hinchas en reclamo por la imposibilidad de votar y que la oposición tilda de "campaña del miedo".

El vice se refirió al cambio que tuvo la causa que pasó a la jueza Romero, una modificación que no está confirmada y deberá ratificar la Cámara, y aseguró: "Yo tengo que confiar en la justicia. Amo a mi país y a mi club. Hoy creo que es un día muy importante para los hinchas. La causa cambió a la jueza Analía Romero. Ella la lleva adelante y en 2013, junto con su marido y su hijo, pasó a ser socia del club. Al hacerlo debe haber verificado los papeles porque es jueza. Tiene que haber sido reglamentario. Si ella aceptó ser socia siendo jueza, es que vamos a tener elecciones".

Asimismo, se entusiasmó con que este cambio pueda llevar a que se levante la cautelar y se pueda votar. En principio, la alternativa sería el 17 de noviembre, aunque los tiempos apremian. "Queríamos votar el sábado para que pudiera venir la gente que vive en Tucumán, Santiago, y no se pudo por una denuncia por teléfono. Iba a ser el domingo y tampoco. Ojalá que la señora tenga ganas de disfrutar un gran día con su marido y su hijo. Es eso lo que queremos", especificó.

Asimismo, en relación a la movilización desde Parque Lezama a la Bombonera de miles de hinchas, de la que participó Riquelme, el ídolo manifestó: "Lo de ayer lo viví como un hincha más. Me toca estar como vice pero soy hincha de este club. Si siempre repito que nací bostero y me voy a morir así como todos los hinchas. Lo de ayer fue increíble pero no nos sorprende en nada. Pero sí hay que recordar que nos quitaron la posibilidad de vivir una fiesta, de pasar un día hermoso. El hincha de Boca es único".

Por otro lado, reveló que hace unos días intercambió mensajes con Carlos Bianchi luego de la conferencia de prensa que llamó para referirse a las elecciones: "Cuando hice la conferencia Bianchi me puso: 'Te, quiero, te felicito y defendé como estás haciendo que nadie tiene derecho a quitarle la posibilidad de votar al socio'".