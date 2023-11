El clima político ya escala al máximo escalafón a tan solo un puñado de días para que se defina quién será el nuevo presidente de Boca. Pase lo que pase, será así, ya que el oficialismo invirtió su fórmula y tendrá a Juan Román Riquelme como cabeza y a Jorge Amor Ameal como vicepresidente; mientras que la oposición buscará destronar al ídolo con la dupla que lidera Andrés Ibarra, secundado por Mauricio Macri.

Antes de que los socios se acerquen a la Bombonera este domingo 3 de diciembre para las elecciones, las dos fuerzas lanzaron todo su arsenal a la cancha y fueron contando, mediante spots o declaraciones, qué propuestas tiene para el futuro del club si ganan en las urnas. A continuación, un repaso por los principales proyectos e ideas de cada uno.

Las propuestas de Riquelme si gana las elecciones en Boca

La ampliación de la Bombonera - ya en la campaña previa a los comicios de 2019, el oficialismo insistió con el relanzamiento del proyecto Bombonera 360°. Es una propuesta ambiciosa que busca cerrar definitivamente el estadio con una cuarta tribuna derribando los actuales palcos y plateas preferenciales. Eso elevaría el aforo a unos 82 mil espectadores. Pero encuentra un problema que trabó a todas las gestiones previas: hay que comprar las dos manzanas lindantes, 129 propiedades, y muchos de los vecinos, alrededor de un 30 por ciento, no está dispuesto a vender o se trata de construcciones con problemas en sus títulos u ocupadas ilegalmente. Esto, según un relevamiento que hizo la gestión anterior con el Colegio de Martilleros.



Refuerzos y proyecto de inferiores: La cuenta oficial de Riquelme, Todo sobre Román, publicó una lista de ítems que fueron difundidos por la agrupación Soy Bostero en el que especifica algunas de las acciones que realizará si llega a permanecer cuatro años más en el sillón de Brandsen 805. En ella, aclaró principalmente que va a traer más refuerzos de jerarquía internacional -luego de la llegada del uruguayo Edinson Cavani mantuvo conversaciones con el chileno Arturo Vidal- y que va a continuar con el proyecto de divisiones inferiores que ha dado sus buenos frutos.

Nueva aplicación web - en el spot del oficialismo explican que están trabajando en una "nueva y completa" aplicación que reemplazaría a Soy Socio al momento de sacar las entradas para los partidos. No es un detalle menor que cientos de hinchas se quejan en las redes sociales del mal funcionamiento de la web cada vez que se avecina una cita importante, sobre todo los choques de copas internacionales o los clásicos.



Sorteo de viajes para los socios, nuevo polo gastronómico y sector exclusivo para vitalicios - el oficialismo propone sortear 10 viajes por encuentro para que algunos socios tengan la chance de seguir al equipo cuando le toque jugar afuera, ya sea en certámenes internacionales o en Copa Argentina.

En tanto, añade que creará un sector exclusivo para los vitalicios, aquellos que tienen 65 años de edad y 30 ininterrumpidos como socios activos o del interior, donde hoy se ubica el palco presidencial. De acuerdo a lo que informan en el panfleto, se organizará de manera rotativa. Además, indican que se sigue trabajando en la renovación del espacio de venta de alimentos dentro del estadio.



"Club de los socios"- por último, resalta ciertas cuestiones con las que viene insistiendo a lo largo de la campaña rumbo al 3 de diciembre, como que el club va a seguir perteneciendo a los socios (en contra de las SAD que apoyó Macri hace poco) y no se lo utilizará para hacer política.

Los proyectos de Ibarra si gana las elecciones en Boca

Martín Palermo como DT - en contrapartida de Riquelme, que aseguró que ya tiene al nuevo entrenador pero no lo comunicó, la dupla Ibarra-Macri ya sacó a la luz que el elegido para asumir el mando en Brandsen 805 será el máximo goleador e histórico ídolo del club. "Desde que empecé mi carrera como entrenador, siempre que me preguntaron cuáles eran mis sueños, dije que eran los de dirigir a Boca y Estudiantes. Hoy estoy con la posibilidad de que (Andrés) Ibarra me tenga en consideración y con la posibilidad de cumplir ese sueño de ser el técnico de Boca", expresó el Titán.



Nuevo estadio - "La Nueva Bombonera es nuestro caballito de batalla y la prioridad en nuestra plataforma", dijo días atrás Ibarra. El proyecto que presentó en su campaña y que también ya está en la Legislatura es la construcción de una nueva Bombonera en Casa Amarilla que estará conectada por una arteria -puente- a la actual situada en Brandsen 805. En su propuesta, el candidato aclaró que el nuevo estadio tendría un corte "en escamas" idéntico al que tiene la cancha actual para así mantener la misma acústica característica. Además, el campo de juego tendría las mismas dimensiones que la presente Bombonera.

La construcción implicaría -al principio- unos ocho meses de gestión de aprobaciones para luego iniciar la obra que llevaría entre dos años y medio y tres años para su finalización. La cancha se ubicaría exactamente a 220 metros del estadio actual, el cual -una vez hecha la nueva- se usaría para que juegue la Reserva, el fútbol femenino, las divisiones menores y -los días que juega el primer equipo- para realizar una especie de Fan Fest con pantallas y demás tecnologías.

Eliminación del filtro para vitalicios y medidas para los adherentes - En algunos partidos del Xeneize, es necesario haber cumplido con un requisito de asistencia previo (por ejemplo, 12 de los últimos 15 en condición de local) para poder acceder a un ticket a través de la web Soy Socio, donde se comercializan las localidades. En este sentido, si el tándem Ibarra-Macri llegara a tomar el poder, los vitalicios podrían ingresar sin la obligación de atravesar ese filtro, al igual que aquellos socios que tiene más de 30 años de antigüedad y menos de 65.Según lo que indica el sitio oficial del cuadro de la Ribera, los adherentes ya tienen "derecho a practicar y participar de todas las disciplinas deportivas y culturales que se desarrollan en el club como cualquier socio activo" y pagan la mitad de la cuota de un socio activo. Además, está especificado que 2.000 por año pasarán a ser activos. Sin embargo, la oposición propondrá que aquellos que tengan más de 10 años en esta condición, no pagarán la cuota social. También habrá un cupo rotativo de ingreso a La Bombonera, que hoy está limitado por la capacidad. En tanto, los hijos de los socios que todavía estén en el régimen de adherentes pasarán a ser activos, enmarcado en un slogan llamado "padre socio, hijo socio".



El plan para las juveniles - "Tenemos un proyecto integral para el fútbol juvenil. Tuve varias reuniones en el exterior, estuve viendo experiencias muy exitosas. Además de darle a los juveniles una identidad futbolística, en el mundo se prioriza la formación de personas, sobre todo en la Argentina que vivimos hoy que muchos de esos chicos vienen de lugares carenciados", explicó Ibarra en la presentación de su candidatura.



La disolución del Consejo de Fútbol - El candidato de la oposición dejó en claro que el actual CDF con el que cuenta el club dejará de existir si se impone en los comicios. "Contamina el vestuario, le quita autoridad al técnico y las pruebas están a la vista mirando los resultados", fue su contundente análisis.