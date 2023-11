Operativo clamor, pero desde adentro: los jugadores, "en shock", le pidieron a Scaloni que siga en la Selección Argentina

Luego del el histórico triunfo en el Maracaná ante Brasil, Lionel Scaloni dejó la puerta abierta a una posible salida de la Selección Argentina. En medio del cimbronazo, los jugadores comenzaron un “operativo” para pedirle que continúe en el cargo.

Mientras los futbolistas festejaban la sufrida victoria ante la Verdeamarela, en la que se le corto una racha de 64 partidos sin derrotas en condición de local por las Eliminatorias Sudamericanas, el técnico de la Albiceleste anunció en conferencia de prensa que necesita pensar mucho como seguir y agregó: “Esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien". Todavía en shock, las repercusiones por parte de los campeones del mundo no tardaron llegar.

El primero que habló postclásico fue Nicolás Otamendi, quien afirmó que a ellos les llegó la información por las redes y relató como lo vivió el plantel en el vestuario: “Él normalmente da una charla cuando ya estábamos todos adentro, pero había algunos que estaban en el doping. Fideo (Ángel Di María) estaba en el doping, Leo (Messi) estaba tratándose entonces como que no estuvimos todos juntos. Pero después seguramente tendremos una conversación". Además, el central y autor del único tanto del encuentro agregó: "Estamos con la euforia esa de haber ganado y los festejos y recibir la noticia fue un shock pero creo que las cosas hay que hablarlas”.

El otro zaguero del combinado nacional, Cristian Romero, si bien reconoció que la declaración sorprendió a todos, se mostró confiado sobre el futuro del nacido en Pujato: "Estamos seguros y esperemos que siga, ahora seguramente lo pensará y ojalá que siga. Para mí va a seguir, ojalá que siga, pero no lo sé la verdad". El último futbolista que habló antes de salir del estadio en Río de Janeiro fue Alexis Mac Allister, quien manifestó: "No hablamos con Scaloni. Hay que respetar sus sentimientos, pero ojalá que no se vaya. Nosotros queremos que siga para siempre".

Esta mañana, con la llegada de los jugadores a Ezeiza, hubo otros dos referentes del plantel que se refirieron a la situación. Leandro Paredes intentó bajarle un poco la intensidad al asunto y trató de no dejar pasar el hecho histórico que habían conseguido en tierras brasileñas. Ya hablando más concretamente en la situación de Scaloni, el mediocampista de la Roma afirmó que el grupo esta agradecido él por todo lo que les dio, y agregó: "No hablamos con Scaloni. Somos conscientes que es la cabeza del grupo, ojalá que quede ahí, que tome la decisión de quedarse porque es muy importante. Ojalá que cambie de pensamiento y se quede con nosotros".

Nicolás Tagliafico habló sobre el tema e hizo hincapié en que el cansancio del cierre de la agenda de este año, el cual termino siendo complicada por el nivel de los partidos, y afirmó: “También es complicado para nosotros, muchos viajes, mucho desgaste. Después él tomará una decisión”. Además, el lateral izquierdo concluyó: "Creo que se habló del tema y hay que dejarlo pasar, dejarlo correr. Tenemos la esperanza de que siga”.

El último en referirse al respecto fue Rodrigo De Paul, quien, a la salida del aeropuerto, reveló como se enteró el de la situación: "Yo estaba en el doping así que no lo vi hasta que llegué al vestuario”. El mediocampista campeón del mundo aseguró que todavía se encuentran en shock, y agregó: “Pusimos la vara muy alta, como dijo él, y es normal que quiera tomarse unos días. No hablamos con él porque llegamos tarde al predio". Sobre una posible charla con el actual entrenador, el jugador de Atlético de Madrid declaró que, seguramente, Claudio Tapia y Lionel Messi serán los encargados en tratar de convencerlo, y finalizó: “Nosotros desde nuestro lado queremos que siga porque es un artífice muy importante de todo lo que conseguimos".

El pedido de los hinchas a Lionel Scaloni en las redes sociales



Luego de afirmar que necesita pensar si continuar en su cargo, el técnico argentino posteó una foto con todo su cuerpo técnico en el campo de juego del Maracaná. Con la bomba ya en los medios, miles de fanáticos comenzaron a dejarlos sus mensajes en las redes sociales.

Los más de 25 mil usuarios que se expresaron en la cuenta oficial de Instagram del entrenador, los hinchas comentaron cosas como: “No te vayas Scalo, todos los argentinos estamos con vos”, “Quédate campeón, un ratito más”, “Por favor quédate para toda la vida” o “Quiero verte otra vez! No te vayas campeón!”. Hubo otros que quisieron ponerle un poco de gracia a la situación y comentaron: “Yo conozco un grupo de personas que resuelven problemas de todo tipo” o “Te regalo a mi perrito si te quedas”.