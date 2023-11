Agenda de Argentina en los Juegos Panamericanos 2023: quiénes compiten hoy y resultados del miércoles

Los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los cuales se llevarán a cabo hasta el 5 de noviembre, siguen su marcha. Argentina está representada por 522 deportistas,te mostramos el calendario de cada día. Conocé los resultados de los argentinos que compitieron el martes 31 de octubre.

Agenda Argentina en los Juegos Panamericanos 2023: quiénes compiten hoy, miércoles

Atletismo

17.31 | Daniela Gómez | Lanzamiento de martillo | Femenino | Final

18.35 | Bruno De Genaro | 400m con vallas | Masculino | Serie 2

20.31 | Elian Larregina | 400m | Masculino | Final

Handball

12.30 | Argentina vs. Cuba | Masculino | Grupo B

Basquet

10.30 | Argentina vs. Panamá | Masculino | Grupo A

Canotaje

9.10 | Brenda Rojas | K1 500 | Femenino | Eliminatoria 2 | 1:51.60 | segunda en su serie y clasificada a la final

9.20 | Gonzalo Lo Moro y Agustín Vernice | K2 500 | Masculino | Eliminatoria 1 | 1:31.59 | primeros en su serie y clasificados a la final

9.45 | Martina Vela | C1 200 | Femenino | Eliminatoria 1

Equitación

11.00 | Leandro Moschini | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) - Ronda 1

11.00 | Damián Ancic | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) - Ronda 1

11.00 | Ignacio Maurin | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) - Ronda 1

11.00 | José María Larocca | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) - Ronda 1

11.30 | Argentina | Segunda Competición (Final por Equipos y Calificativa Individual) - Ronda 1

Esgrima

11.08 | Melisa Englert vs. María Fernanda Morales (MEX) | Espada individual Femenina | Grupo A, combate 3

11.10 | Clara Di Tella vs. Frania Tejeda (MEX) | Espada individual Femenina | Grupo B, combate 3

11.20 | Clara Di Tella vs. María de los Ángeles Jaramillo (COL) | Espada individual Femenina | Grupo B, combate 5

11.20 | Melisa Englert vs. Daniela Jurado (CRC) | Espada individual Femenina | Grupo A, combate 6

11.28 | Melisa Englert vs. Alexane Verret (CAN) | Espada individual Femenina | Grupo A, combate 8

11.30 | Clara Di Tella vs. Paula Vásquez (CHI) | Espada individual Femenina | Grupo B, combate 7

11.36 | Melisa Englert vs. María Gabriela Martínez (VEN) | Espada individual Femenina | Grupo A, combate 10

11.50 | Clara Di Tella vs. Karina Dyner (CRC) | Espada individual Femenina | Grupo B, combate 11

11.52 | Melisa Englert vs. Nathalie Moellhausen (BRA) | Espada individual Femenina | Grupo A, combate 14

12.10 | Clara Di Tella vs. Xiao Ruien (CAN) | Espada individual Femenina | Grupo B, combate 15

12.45 | Pascual Di Tella vs. Henrique Montenegro (BRA) | Sable Individual Masculino | Grupo C, combate 2

12.50 | Stefano Lucchetti vs. Fares Arfa (CAN) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 3

12.45 | Pascual Di Tella vs. Luis Enrique Correa (COL) | Sable Individual Masculino | Grupo C, combate 6

12.50 | Stefano Lucchetti vs. Fabián Huapaya (PER) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 7

13.20 | Pascual Di Tella vs. Ricardo Álvarez (CHI) | Sable Individual Masculino | Grupo C, combate 9

13.25 | Stefano Lucchetti vs. Andrew Doddo (USA) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 10

13.30 | Pascual Di Tella vs. José Quintero (ECU) | Sable Individual Masculino | Grupo C, combate 11

13.40 | Stefano Lucchetti vs. Hudson Snatana (PUR) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 13

13.40 | Pascual Di Tella vs. Filip Dolegiewiczs (USA) | Sable Individual Masculino | Grupo C, combate 13

13.55 | Stefano Lucchetti vs. Hender Medina (VEN) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 16

14.10 | Stefano Lucchetti vs. Gibrán Zea Armenta (MEX) | Sable Individual Masculino | Grupo A, combate 19

Gimnasia Rítmica

16.00 | Celeste D’arcángelo | General Individual | Final

Hockey

18.00 | Argentina vs. Estados Unidos | Masculino | Semifinales

Pelota Vasca

9.00 | Micaela Cortez vs. Itzel Reyes (MEX)| Frontball femenino | Grupo A, partido 3

10.00 | Nicolás Comas vs. Richard Airala (URU) | Frontball masculino | Grupo A, partido 4

11.00 | Federico Fernández vs. Alejandro González (CUB) | Paleta de goma Masculino | Grupo A, partido 4

16.00 | Lorenzo Cardozo/Emiliano García vs. Omar Espinoza/Salvador Espinoza (USA) | Frontenis Masculino | Grupo A, partido 3

17.00 | Facundo Andreasen/Alfredo Villegas vs. Manuel Pelua/Andrés Pintos (URU) | Trinquete dobles masculino | Grupo A, partido 3

19.00 | María García/Cynthia Pinto vs. Sofia Vicente/Agustina Cuestas (URU) | Trinquete dobles femenino | Grupo A, partido 3

Water Polo

11.00 | Argentina vs. Cuba | Femenino | Grupo A | Partido 6

16.30 | Argentina vs. Canadá | Masculino | Grupo B | Partido 5

Tiro con arco

9.00 | Argentina | Equipos mixtos recurvo | Ronda de ranking

9.00 | Florencia Leithold | Recurvo Individual Femenino | Ronda de ranking

9.00 | Damián Jajarabilla | Recurvo Individual Masculino | Ronda de ranking

13.30 | Iván Nicolajuk | Compuesto Individual Masculino | Ronda de ranking

Voley

20.30 | Argentina vs. Chile | Masculino | Grupo B, partido 6