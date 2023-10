El 30 de octubre fue una fecha más en la Argentina hasta 1960, cuando Dalma Salvadora Franco -Doña Tota- dio a luz en Lanús a Diego Armando Maradona, quien sería el mejor futbolista de todos los tiempos. Este lunes, el Pelusa cumpliría 63 años y es el tercer aniversario sin él en vida, cuya llama se apagó tristemente en el año 2020.

A Diego Armando Maradona no solo se lo recuerda por sus goles, gambetas y liderazgo dentro de la cancha. El '10' también fue una máquina de producir frases memorables. En esta nueva fecha de su cumpleaños, desde AIRE repasamos las 10 mejores frases del mejor jugador del mundo.

Las 10 mejores frases de Diego Maradona en el día de su cumpleaños

A lo largo de su carrera por Argentinos Juniors, Boca, FC Barcelona, Nápoles y la Selección Argentina, Diego Maradona tuvo una cualidad inobjetable: resumir en frases cortas ideas extensas y punzantes.

Como futbolista, indiscutible. Como declarante, rebelde y audaz. Diego Maradona hablaba como jugaba. En una fecha especial para los maradonianos, desde AIRE compartimos las mejores frases de Pelusa a lo largo de toda su vida.

"Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial, y el segundo es salir campeón de octava y lo que siga en el campeonato este (con Argentinos)".

"Lo que más me gusta del fútbol es la pelota. Todo lo demás, cansa".

"Fue la mano de Dios".

"Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra".

"No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas".

"Pase lo que pase y dirija quien dirija, la camiseta número 10 será siempre mía".

"Sin Claudia, hoy yo estaría en el cajón. La droga te mata. Te aniquila".

"Mis hijas legítimas son Dalma y Gianinna. Los demás son hijos de la plata o de la equivocación".

"Yo me equivoqué y pagué… pero la pelota no se mancha".

"Lo juro por Dalma y Giannina"