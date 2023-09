Trágica Noticia: Falleció Vitto, el niño de 2 años que cayó a una pileta

Vitto Cuello, de tan solo 2 años, sufrió un trágico incidente en el que cayó en una pileta el pasado miércoles por la noche. A pesar de los esfuerzos del personal médico y enfermería en el Hospital Alejandro Gutiérrez y del Sanatorio de Niños de Rosario, lamentablemente, Vitto no pudo superar su grave condición de salud y falleció en las últimas horas.

El miércoles por la noche, Vitto Cuello fue rescatado de una piscina por sus familiares y trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Gutiérrez, donde ingresó en estado crítico al shockroom. El personal médico y de enfermería trabajó incansablemente para reanimarlo y brindarle la atención necesaria.

Debido a la gravedad de su condición, el niño Vitto fue derivado al Sanatorio de Niños de la ciudad de Rosario en la mañana del jueves. La noticia de su lucha por sobrevivir conmovió a familiares, amigos y a la comunidad en general, quienes se unieron en oración y apoyo a la familia.

La madre de Vitto expresó su amor y despedida en las redes sociales "Así voy a recordarlo con los brazos en alto, alegre, mimoso, el amor de mi vida... me enseñaste tanto... me dejaste un vacío que no puedo explicar, no sé cómo voy a hacer para seguir sin vos... te amaré hasta mi último suspiro", confirmando así, su fallecimiento.