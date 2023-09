En un septiembre movido que se cerrará con el primer cruce en La Bombonera ante Palmeiras, el gran objetivo, Boca no quiere perder la brújula y buscará ir paso a paso. Por eso, en la cabeza de Jorge Almirón y de todo el plantel que se presentará en Ezeiza para la última practica de la semana la mira apunta a Defensa y justicia, partido para el cual el DT en principio hoy terminará de definir el equipo.

Y lo cierto es que al menos el boceto ya está claro, teniendo en cuneta que ayer el nacido en San Miguel paró un probable once con mayoría de titulares y dos regresos claves: Valentín Barco y Cristian Medina. Los juveniles dejaron atrás un desgarro en el psoas ilíaco de la pierna izquierda y una molestia en el aductor, respetivamente, y estarían desde el arranque nuevamente.



Por ahora, de ratificarse esta mañana lo practicado previamente, la ausencia más resonante sería la de Edinson Cavani, que viene arrastrando una sobrecarga en el gemelo desde hace días y descansaría. ¿Quién jugará en su lugar? Darío Benedetto es el principal candidato, aunque no se descarta a Miguel Merentiel.

Pol Fernández, en principio, sería el otro de la habituales fijos en Boca que sería preservado por no estar a pleno desde los físico, por lo que Equi Fernández estaría como volante central y Ezequiel Bullaude como interno junto a Medina para conformar el mediocampo.

El cuerpo técnico tiene decidido administrar los minutos de sus jugadores porque además del compromiso de este viernes con Defensa, el martes siguiente visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero probablemente con suplentes. Luego, quedará el duelo con Lanús en la Bombonera y a los días recibirá a Palmeiras por el partido de ida. Por eso, la premisa es no arriesgar a nadie que no esté al ciento por ciento.

El once de Boca que probó Almiron ayer para visitar a Defensa y Justicia

Javier García; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Frank Fabra; Ezequiel Bullaude, Equi Fernández, Cristian Medina; Luis Advíncula, Darío Benedetto y Valentín Barco.

La seguidilla de partidos que tendrá Boca

15/09: (V) vs. Defensa y Justicia, por la Copa de la Liga

19/09: (V) vs. Central Córdoba, por la Copa de la Liga

23/09: (L) vs. Lanús, por la Copa de la Liga

28/09: (L) vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores

1/10: (L) vs. River, por la Copa de la Liga

5/10: (V) vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores