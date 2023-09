La confesión de Chiquito Romero: "Si me hubieran hecho una oferta de Racing, seguramente la aceptaba"

Sergio Romero fue el gran verdugo de Racing en los cuartos de final de la Copa Libertadores: el arquero de Boca, surgido en las inferiores de la Academia, atajó dos penales en la tanda y le dio el pasaje a semifinales al equipo de Jorge Almirón. En las últimas horas, Chiquito brindó una entrevista en la que develó por qué no volvió a jugar en el equipo con el que debutó en Primera División.

Romero habló con ESPN, se refirió al momento en el que firmó con Boca y contó por qué no volvió a Racing. "No quiero caer mal, pero... Dejarme entrenar en el Tita fue lo único que hicieron. No me vinieron ni a decir 'hola' en el predio. Sí la gente que trabaja ahí, que estaba en el día a día conmigo. Pero ningún dirigente ni siquiera fue a darme un beso", comentó Chiquito.

En la misma sintonía, agregó: "Soy un agradecido totalmente a Racing porque me abrió las puertas del Predio Tita para que yo me entrenara cuando me encontraba como jugador libre. Si me hubieran hecho una oferta, seguramente la aceptaba. Yo tenía ofertas para irme a Europa, pero no me iba quedar esperando a que eso se cerrara. Un sábado me llamo Román y el domingo ya arregle con Boca".

Sin embargo, el arquero de Boca confesó que, hace algunos años, Diego Milito lo contactó para que regresara a Racing, pero en ese momento fue él quien no pudo volver al país. "En 2018 o 2019, cuando estaba Diego Milito como manager de Racing, me llamó. Me dijo que Racing era mi casa, que quería que volviera a Racing, que estaban todos dispuestos para eso", develó Romero.

"Yo le dije lo mismo que a Guillermo (Barros Schelotto), estaba en Manchester United y era muy difícil porque ningún de Argentina, lamentablemente, tiene plata para comprar el pase de un arquero de Manchester United. No me iban a regalar", finalizó Chiquito.