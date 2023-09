Insua, molesto con el árbitro por las dos rojas en San Lorenzo: "Algunas decisiones me parecieron extrañas"

El entrenador de San Lorenzo, Rubén Insua, manifestó que le parecieron "extrañas algunas decisiones" del árbitro Jorge Baliño luego de que su equipo terminara con nueve jugadores en el empate por 1-1 ante Unión en Santa Fe este lunes debido a las expulsiones de Carlos Sánchez y Adam Bareiro.

"No me siento con capacidad para juzgar a los arbitrajes, pero algunas decisiones me parecieron extrañas. Estoy a 50 metros, así que capaz el equivocado soy yo", aseguró el Gallego en declaraciones a TNT Sports tras la igualdad por la fecha 3 de la Copa de la Liga. También en la conferencia de prensa había señalado: "Hubo muchas faltas que a mi criterio no fueron falta".

Más tarde, en tono de broma, volvió a referirse a las rojas por doble amarilla: "En el libro de pases no pudimos traer jugadores y Baliño nos echó a dos". Y analizó el mercado del club: "La economía no nos permitió traer a algunos jugadores que yo llamé, pero el quipo está fuerte, competitivo".

A su vez, sobre el duelo ante el Tatengue, explicó: "Fue un partido difícil, cuesta arriba. Unión tiene un buen equipo. Terminamos con nueve y sufriendo, que es normal porque teníamos dos menos. Cometimos muchas faltas en los costados y ellos tenían varios para cabecear, pero pudimos mantener el control".

Finalmente, remarcó que les faltó "precisión para terminar algunas contras", pero resaltó que tiene dos semanas de preparación para el próximo partido (ante Racing en el Estadio Pedro Bidegain). Cabe resaltar que este fin de semana que viene no se jugará la Copa de la Liga debido a la fecha FIFA.