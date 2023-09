Llegó Lionel Messi y la Selección Argentina está completa para el debut en Eliminatorias

Lionel Messi arribó esta mañana al país para sumarse a la Selección Argentina de cara al comienzos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos.

El astro llegó apenas pasadas las 7 a Ezeiza, tras haber jugado su último partido con Inter Miami, el domingo a última hora, en la victoria por 3 a 1 sobre Los Ángeles FC, como visitante. La Pulga está descollando desde el arribo a su nuevo club, donde ya ganó la Leagues Cup y en el que lleva 11 partidos, 11 goles y cinco asitencias.

También arribó el Dibu Emiliano Martínez, otra de las piezas claves del equipo. El arquero, que tuvo una molestia en los últimos días, será titular tras haber estado en la caída del Aston Villa ante Liverpool, el pasado fin de semana.

Esta tarde, desde las 16.30 y con 15 minutos abiertos a la prensa, Messi tendrá su primer entrenamiento de esta fecha FIFA bajo las órdenes de Lionel Scaloni. Es un hecho que el DT lo pondrá de titular el jueves cuando los campeones del mundo reciban a Ecuador, en el estadio Monumental, desde las 21, con transmisión de TyC Sports.

Los partidos por Eliminatorias que tendrá la Selección Argentina en 2023

Argentina vs. Ecuador | Fecha 1 de las Eliminatorias | 7 de septiembre, a las 21 | Estadio Monumental

Bolivia vs. Argentina | Fecha 2 de las Eliminatorias | 12 de septiembre, a las 17 | Estadio Hernando Siles

Argentina vs. Paraguay | Fecha 3 de las Eliminatorias | 12 de octubre, a las 21 | Estadio Monumental

Perú vs. Argentina | Fecha 4 de las Eliminatorias | 17 de octubre, a las 23 | Estadio Nacional de Lima

Argentina vs. Uruguay | Fecha 5 de las Eliminatorias | Noviembre, con día y hora a confirmar

Brasil vs. Argentina | Fecha 6 de las Eliminatorias | Noviembre, con día y hora a confirmar