Cielo, oriunda de Elortondo, tiene 6 años y necesita 7 millones para continuar con su tratamiento

Cielo, niña de Elortondo necesita 7 millones para continuar con su tratamiento Cielito, tiene 6 años, cuando nació le diagnosticaron Síndrome de Crouzon, tuvo dos operaciones (2 meses y 10 meses) de Fragmentación craneal por cráneoestenosis completa, realizándose craniectomia sagital y Fragmentación biparietal.

Su mamá lanzo una campaña solidaria diciendo que "es una niña muy dulce y muy inteligente. Necesito que Cielo tenga una mejor calidad de vida".

Cielo pronto necesitará una tercera operación para una descompresión craneal y avance frontorbitario. En el día de hoy se encuentra en el hospital Garrahan y necesita la ayuda de todos.

Corina Correa, su mamá dijo: "Llegamos al Hospital Garrahan por una consulta de un estudio y Gracias a Dios caímos en el lugar justo, en el momento justo. Cielo desde hacía ya mucho tiempo necesitaba de un equipo de ventilación CPaP/BPaP porque tiene apnea de suelo y no lo sabíamos. Gracias a Dios Cielo no tiene secuelas graves pero no podemos volver a casa hasta que podamos conseguir el equipo completo. El mismo tiene un valor se $7.000.000 (Pesos siete millones)".

"Desde ya damos gracias por el apoyo y afecto que nos mandan constantemente. Somos de Elortondo, Santa fe, Necesitamos volver junto a mis dos hijas que quedaron allá que extrañamos mucho.» dijo Corina. «No me voy a dar por vencida nunca. Siempre voy a luchar por mis hijas en especial por cielo que me necesita mas que nunca. Muchas Gracias" finalizó.

DATOS

Teléfono: (3462) 34-4484.

Mercado Pago

CVU: 0000003100002577843064

ALIAS: TODOSXCIELO.2023

Banco Nación

CBU: 0110355530035511706915

ALIAS: TODOS.X.CIELITO