Boca recibió otra intimación de Villa que se considera libre y no se volverá a entrenar

El conflicto legal entre Boca y Sebastián Villa sumó un nuevo capítulo. Tal como había adelantado TyC Sports el lunes, el club recibió la nueva carta documento del jugador que escala el litigio porque el colombiano ahora se considera en libertad de acción y decidió no volver a entrenarse pese a que todavía tiene contrato con la institución.

Los abogados del delantero intimaron al club con el argumento de que no le otorgan los derechos para ejercer su trabajo al no permitirle competir oficialmente, por lo que ya puede declararse futbolista libre. Es que si bien el colombiano se entrena junto al plantel, desde que recibió la condena en primera instancia a dos años y un mes de prisión condicional por amenazas coactivas y lesiones leves agravadas por mediar violencia de género contra su expareja Daniela Cortés no ha vuelto a ser convocado por decisión del club.

De todos modos, desde el Xeneize siguen manteniendo la postura inicial de que la decisión de no ser convocado es exclusivamente del técnico y que le brindaron todas las herramientas para que continuara entrenándose. Incluso, cuando el colombiano comenzó el litio estando en su país, del que regresó hace dos semanas, Boca respondió exigiendo que se presentara en Ezeiza a cumplir con sus obligaciones laborales

El delantero de 27 años se marchó a Colombia a principios de junio con autorización de la justicia, y buscó quedar en libertad de acción por medio de una carta documento que envió alegando que si no era reincorporado en los próximos días se consideraría libre. Pero en el Xeneize siempre esgrimieron que en ningún momento le impidieron al jugador que siguiera entrenándose y que, en tanto, la decisión de retirar su cosas del predio e irse rumbo a su país -donde siguió trabajando bajo las órdenes de un preparador físico- fue suya.

Todo indica que su futuro está lejos de la Ribera, pero hasta ahora no hubo ofertas formales para que Boca lo venda. Aún tiene contrato vigente y aunque hace unos días fue sondeado desde Arabia Saudita, todavía no hicieron una propuesta para que pueda irse, pese al interés del Consejo de Fútbol en dejar de contar con él para liberar otro cupo de extranjeros.