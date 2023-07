Bruno Damiani, delantero de Nacional de Uruguay, salió a hablar con el cuchillo entre los dientes y calificó a Boca como “uno de los rivales más accesibles” que les podía tocar en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Yo hablo por mí, no sé cómo opinará el resto. Pero personalmente creo que Boca era uno de los rivales más accesibles que nos podía tocar”, disparó el atacante en una entrevista con Radio Universal de Uruguay.

En este sentido, agregó que siente que desde la Argentina ponen al Bolso en un plano de inferioridad con alguna falta de respeto de por medio: “Entiendo si ellos pensaban lo mismo de nosotros. Hay formas y formas. Si lo dicen de esta manera no pasa nada, pero cuando te faltan el respeto te manijean, te mojan la oreja. Si ves programas deportivos donde nos ningunean, a mi me moja la oreja. Pero si lo dicen respetuosamente es una opinión válida".

Gigliotti sacó pecho en la previa del partido contra Boca por la Copa Libertadores

Damiani no es el primer jugador del equipo uruguayo que sale a picar la previa del encuentro que jugarán ante el Xeneize el próximo miércoles 2 de agosto, desde las 21, en Montevideo. Emanuel Gigliotti, atacante que supo vestir la camiseta del cuadro de La Ribera, había señalado que lo “mejor que le podía pasar a Nacional era que Boca lo subestimara” y que no iban a ir asustados a La Bombonera en el duelo de vuelta.

Además, el Puma había confesado que, en caso de convertirle un gol a su exequipo, no dudaría en gritarlo: “Sería una falta de respeto para el club en el que estoy jugando no hacerlo. Lo más lindo del fútbol son los goles. El problema es cuando el jugador no rinde, no transpira y no tiene ganas de ganar, eso le tenés que criticar al jugador. Si estás pendiente de lo que piensa el otro quizás ni patees al arco, ojalá me toque convertir”.