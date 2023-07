Roger Martínez, el nuevo refuerzo de Racing, declaró esta mañana que se siente muy feliz de estar de nuevo en la Academia y que al club le debe muchas cosas, entre las cuales se encuentra ser futbolista, en una entrevista con TyC Sports antes de realizarse la revisión médica para luego oficializar su llegada.

"El equipo juega muy bien y es lo importante. Se dio en el momento justo. Como te dije recién, a Racing le debo muchas cosas, entre esas ser futbolista y estoy muy feliz de estar acá de vuelta", expresó Martínez.

Luego, cerró: "Yo me siento muy bien, muy motivado, me siento sinceramente con muchos sentimientos encontrados, como un niño que cuando recién llegó se sentía muy motivado y con mucha hambre. Este Roger Martínez es muy maduro y con mucha hambre. Todavía no hablé con Gago".