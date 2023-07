Dos familias perdieron sus viviendas como consecuencia del incendio de grandes proporciones que se desató este martes en un asentamiento precario ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, cerca del cruce de las avenidas Dorrego y Corrientes, y se quedaron "con lo puesto" pero están bien de salud, en tanto 25 personas se autoevacuaron cuando comenzó el fuego y otras dos fueron trasladadas a hospitales para atención médica, aunque sin cuadros de gravedad.

"No intenté entrar porque estaba envuelta en llamas. Lo único que atiné fue a llamar al viejo que duerme ahí, el señor Soria, que me ayuda a mí en el trabajo. Salió mal, dormido, shockeado, pero salió; gracias a Dios no le pasó nada", relató a Télam Juan Antonio Aquino, de 72 años, uno de los habitantes del asentamiento que, cuando se desató el incendio, estaba vendiendo café sobre la avenida Corrientes.