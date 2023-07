Gabriel Heinze, entrenador de Newell's, se sintió nuevamente perjudicado por los fallos arbitrales, aunque esta vez se lo tomó con bastante resignación. Fue por el gol anulado a Jorge Recalde y por el penal no cobrado a raíz de una supuesta mano de Guillermo Pol Fernández en la derrota contra Boca en La Bombonera.

"Ya no me interesa, ya lo dije. El día que tenga que decir algo, lo haré. Hoy ya no siento más nada, no me produce nada. Ahora, que ellos tomen las decisiones, no me produce nada. Estoy más preocupado por otras cosas que por una decisión como las que ya estoy acostumbrado a vivir", se sinceró Heinze tras el 2-1.

El DT viene arrastrando una bronca interna en la Liga Profesional 2023 por otro penal no cobrado ante Central Córdoba en Santiago del Estero y los cinco tantos anulados a Recalde de manera consecutiva (vs. Gimnasia, Independiente, Atlético Tucumán y Boca).

“Lo único que me queda es dar los nombres de los que yo pienso que perjudican. Si yo creo que le hago daño a la institución, daré un paso al costado y me voy como llegué. Si esto vuelve a pasar, seguiremos de la misma manera, luchando contra las injusticias, que es hermoso, y contra gente que se llama o se dice que tiene poder. A mí me encanta. Me gusta la batalla”, había expresado el Gringo, sin filtro, la fecha pasada.

Si bien esta noche la historia se repitió, Heinze protegió a sus jugadores y asumió toda la responsabilidad: "El equipo no jugó como lo veníamos sintiendo y acá está muy claro que el que hoy se equivocó fui yo, porque tengo los fundamentos, y no los jugadores. Fueron un par de decisiones mías, ellos intentaron y corrieron".

Por último, el entrenador manifestó su confianza en el plantel que ostenta, remarcó que seguirá la "búsqueda con estos chicos" y que no se arrepiente de "esto".