Asesinaron a un hombre de un disparo en la cabeza en barrio Tablada

Un hombre fue asesinado a tiros en la madrugada de este viernes en el barrio Tablada de Rosario. La víctima, identificada como Adrián Alberto G., de 32 años, fue encontrada sin vida en la esquina de Necochea e Ivanosky.

Según las primeras investigaciones, la víctima fue atacada por un grupo de hombres que se movilizaban en un automóvil. Los atacantes dispararon contra G. varias veces, alcanzándolo en la cabeza y el pecho.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde falleció a las pocas horas.

El gabinete Criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se hizo presente en el lugar del crimen y constató la presencia de varias cámaras de vigilancia. Sin embargo, de momento no se sabe si estas cámaras estaban operativas o no, ya que la calle Necochea no tenía iluminación pública desde Segui hasta Uriburu.

La investigación está en manos de la Fiscalía de Homicidios Dolosos del Dr. Andrés Nicolás Roldan.

Este es el tercer crimen ocurrido en Rosario en menos de una semana. El miércoles, un hombre fue asesinado a tiros en la zona sur de la ciudad, y el jueves, una mujer fue asesinada a puñaladas en la zona norte.

Estos hechos de violencia han generado preocupación en la comunidad rosarina. El intendente Pablo Javkin pidió a la Justicia que "haga todo lo posible para esclarecer estos crímenes" y que "garantice la seguridad de los vecinos".