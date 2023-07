River se coronó campeón de la Liga Profesional y redondeó un primer semestre inigualable en este 2023 en el que además aseguró su pase a los octavos de la Copa Libertadores. El gran responsable del presente del equipo es su entrenador Martín Demichelis, quien llegó a fines del año pasado para suceder a Marcelo Gallardo, el técnico más exitoso en la historia del club, y potenció al plantel que mostró un juego de alto vuelo en su primera experiencia al frente de un plantel de mayores.

Nacido en Justiniano Posse, al sur de la provincia de Córdoba, el exdefensor regresó al club en el que se formó y debutó como jugador solo con los antecedentes de haber dirigido a la Reserva del Bayern Munich de Alemania y tener un breve paso por las juveniles, pero respondió con creces. Y aunque el equipo empezó con algunas dudas en este torneo en el que falló en defensa, lo pudo revertir rápido y aplicó su impronta. Tanto se notó que más de uno comparó la forma de juego con lo que se ve en la Bundesliga y se ganó el mote de River Munich.

Pese a la incertidumbre inicial, Demichelis traía una idea clara de lo que quería. "La historia de esta institución exige, no hay lugar para la cautela ni la especulación. Prefiero que me critiquen por ir en búsqueda del ataque, por ir en búsqueda de la victoria, y no ser un especulador. Está claro que tomé nota de todo lo que nos fue pasando, tanto en La Paz como en Fluminense, en Barracas, pero no concibo otra forma de enseñar que no sea a través del protagonismo. Independientemente del rival, de la cancha y de las circunstancias", contó esta semana en una entrevista con La Nación.

De todos modos, el ideólogo del equipo más ganador del certamen confesó en la misma entrevista que esperaba que le tomara más tiempo encontrar el funcionamiento ideal: "Hemos tenido partidos mejores y peores, pero a lo largo de estos siete meses me han gustado muchas cosas del equipo… Y tengo que ser honesto también: pensé que nos iba a llevar más tiempo inculcar ciertas cosas".

Pero si se trata de indagar en la idea del DT, no se puede obviar a su mentor. Es que de su paso como técnico por el Málaga en más de una vez reveló que lo marcó el chileno Manuel Pellegrini, con quien también coincidió en el Millo. “Es el prototipo de entrenador que me gustaría ser”, ha contado. Aunque también quedó marcado a fuego por su etapa en las juveniles de Renato Cesarini en Rosario, donde se iniciarion varios cracks, antes de desembarcar en Núñez. "Hasta el último día en que fui profesional apliqué conceptos que me enseñaron en Renato. Es una de las mejores escuelas del país”, le contó a La Nación en 2018.

De River a Alemania: el gran salto de Demichelis a Europa

No obstante, en su faceta de futbolista también fue adquiriendo conceptos que lo moldearon. Al país bávaro llegó a mediados de 2003 tras poco más de 50 partidos con la banda roja cruzada al pecho. En aquella etapa en Bayern Munich, Micho adoptó principalmente la organización y la puntualidad. Y la disciplina, por sobre todas las cosas. “Entendí que no hay éxito sin disciplina. La disciplina, para mí, es la base de todo”, ha remarcado el argentino.

Demichelis, fana de River pese a su familia bostera

Pese a que en River debutó y ganó el Clausura 2002 y 2003 previo a su salto a Europa, Demcihelis podría haber volcado su simpatía para la vereda de enfrente, en Boca. Su padre era hincha del Xeneize, por el trabajo como camionero lo veía poco y allí pesó la influencia de un amigo suyo. “Mi viejo era de Boca pero yo me hice de River por Julio Damiani, un empleado de la empresa de mi viejo: cuando cumplí 5 años me regaló el conjunto de River, y listo. En las carpetas del colegio tenía a Enzo y a Ortega con la de River y a Maradona en la selección. Me encantaba Redondo, mi referente en la posición, porque en inferiores jugaba de 5”, confesó.

Además, el vínculo se consolidó cuando River se transformó en su casa. Es que después de dejar su ciudad, cuando solo tenía 14 años y estaba en Renato Cesarini, su mamá falleció y fue en la escuela de Rosario donde lo albergaron. Esa contención se trasladó rápidamente a Buenos Aires ya que en ambos clubes coincidió con Javier Gandolfi y Javier Mascherano, entre otros. Lo vieron en una prueba, quedó y comenzó a vivir en la pensión. Hasta tuvo que trabajar como cadete en la oficina de prensa.

La de su madre no fue la única tragedia de la que debió reponerse. En 2013 su padre Juan Carlos murió en un accidente de tránsito en la autopista Rosario-Córdoba cuando tenía 60 años. A su vez, en 2017 su representante -también de Diego Maradona- Jorge Cyterszpiler, de 58 años, se suicidó arrojándose al vacío desde el séptimo piso del Hotel Faena, de Puerto Madero.

El sueño que cumplió Demichelis con su arribo a River

Más allá de todo, la coronación es más que especial para el exdefensor porque tras su arribo para reemplazar a Gallardo cumplió uno de los sueños de su vida. “Sueño con dirigir a River. ¿Quién que elige esta profesión no sueña con dirigir al club de su niñez? Yo además tuve la posibilidad de jugar, crecer y salir campeón ahí”, sostuvo en un Líbero Vs. por TyC Sports a inicios de 2021.

Tanto es así que cuando le sonó el teléfono no tuvo mucho que pensar. "Cuando River decidió que yo sea el entrenador, nunca lo dudé. Cuando Gallardo se fue y yo estaba dentro de los que se barajaban en los medios públicos, mi mujer me decía 'no te vas a meter en ese quilombo'. Me decía que estaba loco. Pero le dije que me acompañara a esa locura monumental", reveló.