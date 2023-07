Lucas Pusineri y el difícil momento de Independiente: "Se va a salvar del descenso"

El ex entrenador de Atlético Tucumán, Lucas Pusineri, muy recordado en Independiente por su gran paso como jugador, indicó este jueves que "no tiene dudas" de que el club de Avellaneda "se salvará del descenso" pese a la floja campaña que protagoniza en la Liga Profesional de Fútbol.

"En Independiente veo un presente muy complicado, pero un futuro que puede ser mejor y no tengo dudas que se va a salvar del descenso", analizó Pusineri, de 46 años, en declaraciones a Radio Mitre.

El exfutbolista tuvo un gran paso por Independiente entre 2002 y 2003, cuando marcó el gol a Boca en el empate 1 a 1 en Avellaneda que le dio el título al Rojo, que a nivel local fue el último que consiguió hace 21 años.

"Zielinski es muy inteligente y creo que va a encaminar a Independiente", añadió Pusineri en alusión a la delicada situación del club, que está ubicado en el puesto 23 de la LPF sobre un total de 28 equipos, con apenas 25 puntos y riesgo de perder la categoría a fin de año.

El entrenador se desvinculó hace dos semanas de Atlético Tucumán, debido a la discreta campaña del equipo en la temporada, y fue reemplazado por la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez. "Me fui de Atlético Tucumán porque no encontramos una regularidad en el último torneo y para que no se vea opacado lo bueno que habíamos hecho en el anterior", explicó Pusineri finalmente.

La difícil situación de Independiente en la tabla de posiciones

Independiente tiene una campaña muy complicada en la Liga Profesional, está en el puesto 23 de 28 en la tabla anual (que sumará todos los puntos de la Liga Profesional más los 14 partidos de la fase de grupos de la Copa de la Liga) con 25 unidades. En este momento se encuentra a solo seis puntos de Huracán, que tiene 19, y en este momente sería quien descendería (Arsenal tiene menos unidades, pero también se encuentra último en los promedios y se prioriza esa tabla).

En las 24 fechas que se llevan disputadas el Rojo solo logró cinco victorias, empató en diez oportunidades y acumula nueve derrotas. Además tiene una diferencia de gol de menos siete tantos.