En un segundo allanamiento en pocos meses, la sede central del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107 fue nuevamente registrada en busca de documentación relacionada con una investigación por presunta administración fraudulenta. El coordinador del servicio, Ramiro Aguilar, fue aprehendido y notificado del comienzo de la causa en su contra, aunque posteriormente se le concedió la libertad.

El allanamiento fue realizado por solicitud del fiscal Iván Raposo y por orden del Juez Mauricio Clavero, con el objetivo de recopilar más evidencias y avanzar en la investigación sobre el posible delito de administración fraudulenta.

Esta medida se llevó a cabo después de declaraciones de testigos y con la colaboración de peritos contables de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, quienes están revisando la documentación secuestrada previamente y la obtenida en este segundo procedimiento.

La denuncia que desencadenó esta investigación fue realizada públicamente por el senador Lisandro Enrico y la concejala Verónica Ruiz, quienes acusaron a Aguilar de diversas irregularidades. Ruiz había solicitado en varias ocasiones la presencia del coordinador del SIES en el Concejo Municipal para brindar explicaciones, pero al no obtener respuesta, decidió llevar la denuncia a la Justicia. Por su parte, Enrico señaló que Aguilar estaba siendo investigado por defraudación al Estado, facturación de guardias no realizadas y cobros de servicios no prestados.

Tras el primer allanamiento, Aguilar manifestó desconocer los motivos de la medida, pero se puso a disposición de la Justicia. En esta ocasión, ha sido notificado oficialmente de la apertura de la causa en su contra.

La situación en torno al SIES 107 continúa siendo objeto de investigación y se espera que los avances en el caso arrojen luz sobre las presuntas irregularidades y determinen las responsabilidades correspondientes.