"Estamos muy emocionados por recibir a los jubilados, hoy es un día de alegría porque después de mucho tiempo se aprobó la ley que llevó más de un año conseguir que se trate porque la oposición dilataba el tratamiento. Nada menos que para otorgar un derecho", resaltó Gómez.

En esta ocasión, "se hizo efectivo el pago a la primera camada de jubilados que adhirieron a este plan de pago previsional y hoy reciben su jubilación, que no les va a cambiar la vida, pero se las va a mejorar porque van a acceder a Pami con cobertura gratuita de la mayoría de los medicamentos, y van a tener la seguridad de contar con un aporte que el Estado les entrega después de mucha lucha", agregó Gómez, quien también es precandidata a senadora departamental.

Gómez enfatizó que "no se les está regalando nada, porque es un derecho por el que van a pagar, en diez años 120 cuotas que irán aumentando a medida que se incrementa la jubilación". Además, informó que durante este mes en Venado Tuerto se otorgarán alrededor de 120 jubilaciones gracias a esta moratoria.

"Nosotros nos sentimos parte de este festejo porque sabemos lo que les costó trabajar toda su vida y no pudieron jubilarse porque no les realizaron los aportes, otros no han podido y muchas madres que quedaron en sus casas criando a sus hijos y en este plan de pagos se les reconoce esa tarea", amplió Gómez.

Por su parte, Paola Bravo destacó que "gracias a esta moratoria, que es una decisión política, se alcanza este derecho. Cuando yo estaba al frente de Anses se realizó la primera moratoria para amas de casa, que alcanzó a muchas personas, y esta es la segunda vez que se hace".

La precandidata a intendente agregó: "Siempre un gobierno nacional y popular debe estar para incluir, por eso hablábamos con los jubilados de la importancia de tener memoria, porque tuvimos el gobierno del PRO que pretendía llevar la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 65 años y los hombres a 70. A partir de las movilizaciones eso se pudo volver para atrás".

Bravo concluyó diciendo que "Para nosotros es un derecho, y para otros espacios políticos es un déficit. Hay que defender estos logros, y hay que elegir pensando en estas cosas si queremos una Argentina más inclusiva".

El Plan de Pago de Deuda Previsional está teniendo un impacto significativo en todo el país. Durante este mes de julio, másde 92 mil personas en todo el país recibirán su haber jubilatorio gracias al calendario de pagos establecido por el programa. Este plan de pago permite que hombres y mujeres en toda Argentina, que tienen la edad para jubilarse pero no cuentan con 30 años de aportes, regularicen su situación y accedan a la jubilación. Hasta el momento, se han iniciado más de 200 mil trámites en las oficinas de Anses.

El acto en Anses en Venado Tuerto fue un reflejo del impacto positivo que tiene el Plan de Pago de Deuda Previsional en la vida de los jubilados. Los beneficiarios expresaron su emoción al recibir sus haberes jubilatorios, destacando que, aunque no cambiará radicalmente sus vidas, les brindará mejoras significativas, como la cobertura gratuita de la mayoría de los medicamentos a través de Pami, así como la seguridad de contar con el apoyo del Estado después de una larga lucha.

Este programa representa un reconocimiento a aquellos que han trabajado arduamente durante toda su vida y no han podido jubilarse debido a la falta de aportes. También beneficia a las madres que se dedicaron a criar a sus hijos en el hogar, reconociendo su valiosa labor. Los funcionarios presentes destacaron que esta moratoria no es un regalo, ya que los jubilados deberán pagar en 10 años, en 120 cuotas que se ajustarán en función del aumento de la jubilación.

El éxito de esta iniciativa demuestra la importancia de políticas inclusivas que buscan garantizar los derechos de los ciudadanos. Los representantes políticos resaltaron la importancia de recordar estos logros y defenderlos, especialmente en contraste con propuestas que anteriormente buscaban aumentar la edad jubilatoria. Enfatizaron la necesidad de elegir un gobierno comprometido con la inclusión y el bienestar de todos los argentinos.

El Plan de Pago de Deuda Previsional continúa beneficiando a miles de personas en todo el país, permitiendo que aquellos que han dedicado su vida al trabajo accedan a una jubilación digna. El compromiso de las autoridades es continuar implementando políticas que promuevan la inclusión y garanticen el bienestar de los jubilados y sus familias.