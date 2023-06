Galtier y su hijo, detenidos por una denuncia de racismo

El todavía técnico del París Saint-Germain, Christophe Galtier, está detendio junto a su hijo, dentro de una investigación por racismo y discriminación cuando entrenaba al Niza, informó el fiscal de esa ciudad, Xavier Bonhomme. El caso hace referencia a la filtración de un supuesto correo electrónico del entonces director deportivo del Niza Julien Fournier en el que denunciaba la supuesta actitud racista de Galtier como entrenador del equipo en la temporada 2021-2022.

El técnico, que esta temporada ganó la Ligue 1 con el PSG, no seguirá al frente del equipo, que espera anunciar su destitución antes de nombre de su sustituto, que todo apunta que será el español Luis Enrique Martínez.

El 13 de abril, la Policía Judicial de Niza comenzó una investigación preliminar por motivos de discriminación por raza o religión, y el entrenador negó las acusaciones. "Estoy profundamente conmocionado por las afirmaciones que me atribuyen y que se han divulgado de forma irresponsable", afirmó Galtier en una conferencia de prensa el pasado mes de abril. En los correos electrónicos revelados por Fournier se hacía referencia a comentarios de Galtier sobre algunos jugadores negros del equipo, algo que el técnico negó en numerosas ocasiones.

Varios de los afectados fueron o serán interrogados en los próximos días sobre una investigación que puede tener incidencia en la carrera del técnico que, al frente del PSG, no consiguió los objetivos internacionales marcados por el propietario catarí del club. Un único título, la liga, es insuficiente para el presupuesto faraónico de un club que cuenta en sus filas con jugadores como Kylian Mbappé, Lionel Messi o Neymar. La eliminación en octavos de final de la Champions League contra el Bayern de Múnich sentenció definitivamente al técnico.

Se retrasa la presentación de Luis Enrique en PSG porque aún no desvincularon a Galtier

PSG inició la renovación de cara a la próxima temporada con grandes cambios en su plantel. Tras el alejamiento de Lionel Messi y la salida de Christophe Galtier, en París apuntan a Luis Enrique como el máximo candidato a dirigir al campeón reinante de la Ligue 1. Sin embargo, aún no lo han presentado.

Según el reconocido medio francés L'Equipe, PSG "no tiene previsto anunciar antes de principios de julio" la llegada del entrenador español Luis Enrique. Su arribo estaría arreglado desde hace 10 días, pero todavía no es oficial y se debe a un motivo en particular.

PSG todavía no pudo concretar oficialmente la salida de Christophe Galtier. Si bien su partida es un secreto a voces desde hace aproximadamente dos meses, el anuncio de la ruptura de su contrato aún no ha llegado. El DT francés deberá recibir la cantidad de seis millones de euros para terminar el vínculo y continúan con esas negociaciones. Este tema no traería inconvenientes a la firma de Luis Enrique, solo un retraso.

La última experiencia de Luis Enrique en un banco de suplentes fue en el Mundial de Qatar 2022, donde comandó a la Selección de España hasta los octavos de final, instancia donde perdieron por penales con Marruecos al caer derrotados 3-0 por penales al igualar 0-0 en el tiempo regular.