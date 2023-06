Bianchi, la ilusión de Vélez ante la emergencia: la frase que lo acerca y los motivos que lo alejan

La crisis deportiva que atraviesa Vélez decretó el final del segundo ciclo de Ricardo Gareca al frente del club. Ahora, el conjunto de Liniers se encuentra sin entrenador y en un séxtuple empate por el descenso a la Primera Nacional según la tabla anual. Sin un rumbo claro y ante la necesidad absoluta para lograr la permanencia en la Liga Profesional, los hinchas se aferran a una ilusión que tiene nombre y apellido: Carlos Bianchi.

El anhelo del retorno del Virrey está anclado en una vieja frase que supo pronunciar hace algunos años, en una entrevista con La Nación: "No me arrepiento de no haber vuelto a Vélez. Yo había dicho que volvería a dirigirlo el día que peleara el descenso. No lo peleó y no me necesitaron. A parte salieron muchas veces campeón sin mí. Vélez no me necesitó después de que me fui, tuvo muy buenos técnicos que fueron campeones".

Hoy, la realidad de Vélez es muy diferente a aquella en la que solía meterse entre los equipos campeones, peleaba copas internacionales y era protagonista en cada cancha en la que jugaba. Hoy, el Fortín es uno de los seis equipos que, de terminar hoy el torneo, definirían uno de los descenso a la Primera Nacional -porque Arsenal, último de la tabla anual, ya desciende por promedios-.

Los fanáticos de Vélez idolatran a Bianchi y el cariño es recíproco. En cada visita del Virrey al Amalfitani, fue recibido con todos los honores y el histórico entrenador se mostró a gusto al visitar la que fuera su casa durante tantos años. Por ahora, Marcelo Bravo se hará cargo de la primera práctica tras la salida del Tigre Gareca. ¿Será solo por unos días?

Los motivos que alejan a Bianchi de regresar a Vélez



Más allá de la frase que supo pronunciar en su momento, lo cierto es que el Virrey sigue durmiendo la siesta. Ya en su momento se lo vinculó con Boca ante la salida de Hugo Ibarra, pero desde el Consejo de Fútbol entendieron que el exentrenador está "en otra etapa de su vida". De todas maneras, con el conjunto de Liniers mantiene un vínculo que forjó desde su etapa de jugador y la situación que atraviesa el club es mucho más acuciante que la que atravesaba el Xeneize. Ante esto, la esperanza de los hinchas de Vélez sigue latente.