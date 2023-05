Chilenos cruzan a las farmacias de Mendoza: ¿Peligra el abastecimiento?

La menor estaba jugando en su casa hasta que su madre no la vio más. La Justicia busca esclarecer qué sucedió.

El colectivero Daniel Barrientos fue asesinado en la madrugada de este lunes. “¿Por qué no buscan donde tienen que buscar? Es más fácil agarrar a cualquiera”, dijo la mamá del sospechoso.

La ex gobernadora, que seguirá en la carrera electoral al menos hasta mayo, pidió que se bajen todos los postulantes del PRO para iniciar un debate interno. Macri sabía de la jugada y no la vetó, pero no se pronunciará públicamente.